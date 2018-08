Crollo Genova | Comune dispone sospensione mercato Certosa

"C'è legame tra Salvini al potere e il Crollo del ponte di Genova" : La teoria di Jacques Attalli è chiara. C'è un legame tra il crollo del ponte di Genova e l'arrivo al potere di Salvini. Chiaro, no? Il leghista arriva al potere e il viadotto Morandi crolla. La causa non può che essere questa.Ma andiamo a vedere più nel dettaglio il ragionamento che l"economista, saggista e banchiere francese ha scritto sul suo blog su L"Expresse, la stessa rivista che ha dedicato una copertina al ministro dell"Interno italiano ...

Crollo ponte Genova - Di Battista : “Pd dovrebbe sostenerci su nazionalizzazione autostrade” : ADi Battista rilancia l'idea della nazionalizzazione delle autostrade: "Cosa c'è di sbagliato nel togliere le concessioni a chi si è arricchito in modo vergognoso a discapito delle tasche e spesso anche della vita di quei cittadini? Non piace che a proporla sia stato proprio il Movimento Cinque Stelle".Continua a leggere

Crollo Genova - Autostrade conferma : 500 milioni per l'emergenza e ponte nuovo in 8 mesi : Proseguono le indagini sul Crollo del ponte Morandia Genova, che martedì scorso ha causato 43 morti. LEGGI ANCHE Autostrade di Stato, lite nel governo LEGGI ANCHE Con la nazionalizzazione a rischio 50 ...

Crollo Genova - potenziato servizio Navebus tra Pegli e il centro : Genova, 21 ago., askanews, - Il Comune di Genova e Amt, grazie agli stanziamenti supplementari concessi dalla Regione Liguria, hanno disposto l'incremento del servizio di collegamento via mare tra ...

Crollo Genova - consegnati altri 6 alloggi alle famiglie sfollate : Genova, 21 ago., askanews, - A Genova continua la consegna dei nuovi alloggi alle famiglie sfollate a seguito del Crollo di Ponte Morandi. Dopo i cinque appartamenti consegnati ieri, l'assegnazione di ...

Crollo ponte - Fsi : lunedì riapre linea Genova-Milano via Mignanego : Roma, 21 ago., askanews, - Riapertura anticipata, da lunedì 27 agosto, del traffico ferroviario sulla linea Genova - Milano, via Mignanego, e dal pomeriggio di martedì 28 agosto anche su uno dei due ...

Crollo Genova - da privati offerte oltre 70 abitazioni a sfollati : Genova, 21 ago., askanews, - Dopo la tragedia del Crollo di Ponte Morandi si è aperta una vera e propria gara di solidarietà tra i genovesi per aiutare i propri concittadini costretti a lasciare le ...

Crollo Genova - da Autostrade 500 milioni per la ricostruzione : “Entro 8 mesi un nuovo ponte” : Il cda di Autostrade per l'Italia si è riunito per la prima volta dopo il Crollo del ponte Morandi di Genova. Stanziati subito 500 milioni di euro da destinare alle famiglie sfollate e delle vittime e per il ripristino della viabilità: "Entro 8 mesi costruiremo un nuovo ponte in acciaio".Continua a leggere

"Noi infermieri al lavoro dopo il Crollo di Genova : con l'azione compensiamo lo shock" : Attivi già da pochi minuti dopo la notizia del crollo del Ponte Morandi, gli infermieri hanno lavorato senza sosta prima per...

Crollo a Genova - la promessa di Autostrade : in 8 mesi un nuovo ponte in acciaio : Il consiglio di amministrazione dell'azienda ha comunicato i tempi previsti per la ricostruzione del ponte Morandi. Inoltre...

Crollo del ponte a Genova : dopo la tragedia circolano in rete numerose fake news : L'improvviso ed inaspettato Crollo del ponte Morandi lo scorso 14 agosto, che ha portato via numerose vite, ha indignato ed addolorato tutta l'Italia che si è stretta nel dolore e nel cordoglio ad amici e familiari delle vittime. La tragedia è stata seguita e commentata da gente comune e politici anche in gran parte sui maggiori social network. Proprio qui negli ultimi giorni hanno cominciato ad apparire e ad essere condivise da ignari utenti ...

Crollo Genova - Regione Liguria : potenzieremo mobilità su treno : Genova, 21 ago., askanews, - 'Con il riconoscimento da parte del governo dei fondi necessari all'implementazione del trasporto pubblico per i primi tre mesi dell'emergenza, insieme al presidente della ...

Crollo ponte - Autostrade : a Genova 2 punti contatto per cittadini : Roma, 21 ago., askanews, - In collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria, Autostrade per l'Italia ha allestito a Genova due punti di contatto - presso il Centro Civico del Buranello e ...

Crollo ponte a Genova - Cda Autostrade approva un primo stanziamento da 500 milioni di euro : La ricostruzione del ponte e interventi sulla viabilità di Genova, la sospensione del pedaggio su alcune tratte autostradali e iniziative a supporto delle famiglie colpite dal Crollo del ponte: questi ...