Crollo del Ponte a Genova | Conte | «Con la revoca si va avanti Abbiamo una contromossa»

Brencich - il critico del ponte Morandi - dice che "nessuno aveva mai previsto il Crollo" : Roma. Sentirselo dire da chi le debolezze del viadotto Polcevera le ha denunciate in tempi non sospetti, fa un certo effetto. “No, non c’è stato alcun allarme inascoltato”. Antonio Brencich è professore associato al dipartimento di Ingegneria civile dell’Università di Genova. In città era conosciuto

Crollo del ponte a Genova - Iren mette a disposizione della città sette mezzi per la raccolta rifiuti : 'Il Centro Italia per ripartire punta su iniziative di territorio come la Borsa del Turismo 3 Crollo del ponte a Genova, Iren mette a disposizione della città sette mezzi per la raccolta rifiuti Dalle ...

Crollo Ponte Genova : il Sindaco di Baveno chiede la verifica del viadotto della A26 : Il Sindaco di Baveno (VCO), Maria Rosa Gnocchi, ha chiesto ad Autostrade controlli allo ‘Stronetta’, il viadotto della A26 tra le uscite di Gravellona Toce e Baveno. Gnocchi chiede informazioni certe sullo stato di salute di ponti e gallerie, in particolare sul viadotto ‘Stronetta’ gia’ oggetto a primavera di un intervento di manutenzione. Il viadotto è lungo 1117 metri: e’ stato progettato dall’ingegner ...

Il video (vero) del Crollo del Ponte Morandi di Genova : Dopo molti video Fake, la Guardia di Finanza pubblica un video ufficiale del crollo La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un video, dalle telecamere di sicurezza, del crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto, a Genova, sulla A10. Nel filmato si vedono le auto passare sotto il viadotto e, a un certo punto, il collasso della strada ai due lati della campata e quello del pilone. crollo del #PonteMorandi di #Genova ...

Crollo Ponte Morandi - carroponte e rottura di un tirante tra le possibili cause del disastro : Teleborsa, - Proseguono a ritmo serrato le indagini per accertare le cause che hanno portato al Crollo del Ponte Morandi avvenuto lo scorso 14 agosto. Secondo fonti della Procura il carro Ponte ...

Genova - la Procura : 'Cerchiamo video del Crollo. Per ora nessun indagato' : nessun indagato, per il momento, per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Lo ha annunciato il Procuratore Cozzi in un aggiornamento sull'inchiesta. LEGGI ANCHE Scricchiola un pilone, la Procura: '...

Genova : Spunta un nuovo video sul Crollo del ponte Morandi : Genova: Spunta un nuovo video sul crollo del ponte Morandi La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un video, dalle telecamere… L'articolo Genova: Spunta un nuovo video sul crollo del ponte Morandi proviene da Essere-Informati.it.

Trump a Conte : "Offriamo assistenza dopo il Crollo del ponte Morandi" : A 6 giorni dal crollo del ponte Morandi di Genova arriva all'Italia un'offerta di aiuto da parte degli Stati Uniti. Il presidente Usa, Donald Trump, ha telefonato al presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte. Oltre a esprimere cordoglio per la tragedia - nella quale hanno perso la vita 43 persone - ha offerto assistenza per gli interventi che dovranno essere presi a sostegno di Genova e dei genovesi.Lo ha fatto sapere la portavoce della ...

Crollo ponte Genova - l’ex ministro Delrio : “Mai informato dei rischi. Il nostro governo aumentò le manutenzioni dell’80%” : Parlando del Crollo del ponte Morandi a Genova, l'ex ministro dei Trasporti Graziano Delrio respinge le accuse mosse dal governo e in particolare dal Movimento 5 Stelle e spiega: "Non ho mai ricevuto gli esiti dei lavori tecnici della Commissione. In questi giorni le bugie disonorano i morti e chi mi ha diffamato riceverà querele".Continua a leggere

Crollo ponte Morandi - la Lega Serie A ringrazia i Vigili del Fuoco : Crollo ponte Morandi – La Lega Serie A esprime il proprio sincero ringraziamento al Comando dei Vigili del Fuoco di Genova per il preziosissimo lavoro che stanno svolgendo in questi giorni. Una parte del fondo che la Lega Serie A istituirà sarà destinato a loro, eroi instancabili, sempre in prima fila nelle emergenze e pronti a mettere la propria vita e il proprio servizio a favore della comunità. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...

Crollo Genova - Delrio : a funerali si è deciso andasse segretario : Rimini, 20 ago., askanews, - 'Ho partecipato ai funerali' per l'incidente ferroviario ad Andria, in Puglia, perché 'non scappo dalle mie responsabilità'. Ma per i funerali delle vittime per il Crollo ...

Il momento terribile. Un nuovo video choc del Crollo di ponte Morandi : ... non partecipando alla cerimonia di Stato che ha visto la partecipazione del mondo della politica accolto in maniera diametralmente opposta. Fischi per la vecchia classe dirigente, applausi per gli ...

Crollo Ponte Genova - i Vigili del Fuoco : “Eccezionale lavoro dei cani” : Uno scenario “diverso dal solito” e tecnicamente “molto difficile” con un’operazione che viene descritta come “un ulteriore importante tassello” del loro lavoro e del proprio bagaglio esperienziale e che, inoltre, salda ancora di più il legame unico che c’e’ tra il vigile del Fuoco e il suo cane. Cani eroi, come Kreole, Apo, Derby e Shana, che conducono una vita normalissima, la sera tornano ...

Il Crollo di Genova è il frutto di un paese ostaggio del cemento. Cambiamo rotta : E mentre in Italia il suolo libero viene cementificato al ritmo di 15 ettari al giorno, e 2 metri quadrati al secondo (dati Ispra 2018), i vecchi ponti crollano, massacrando chi c’era sopra e chi c’era sotto, portando via per sempre decine di vite. Non riusciamo a fare la manutenzione delle strade e autostrade esistenti, ma continuiamo a costruirne di nuove. L’aumento di traffico è stato esponenziale, negli ultimi decenni, logorando ponti, ...