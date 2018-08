Cristiano Ronaldo sul lago di Como | relax con la fidanzata Georgina e il figlio

Napoli - Allan sfida Cristiano Ronaldo/ “Non può vincere lo scudetto da solo. Lotteremo con la Juventus” : Per il centrocampista brasiliano del Napoli Allan, Ronaldo non può vincere lo scudetto da solo. Per questo il Napoli è destinato a essere anche quest'anno l'anti Juve(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:42:00 GMT)

Quanto costa avere Cristiano Ronaldo sui vari siti di 'fantacalcio' : La quotazione stabilita da Magic , il fantacalcio della Gazzetta dello Sport ha sorpreso tutti. Assicurarsi Ronaldo nel fantacalcio rosa costa 60 fantamilioni , una cifra enorme se si pensa che il ...

Cristiano Ronaldo - blitz “vacanziero” sul lago di Como con Georgina : Cristiano Ronaldo e la sua Georgina si sono recati nello splendido scenario del lago di Como per un po’ di relax Dopo aver debuttato in serie A con la Juventus, il più Cristiano Ronaldo ha deciso di ritagliarsi un po’ di tempo per sé e ha portato la compagna Georgina e il figlio Cristiano Ronaldo Jr a rilassarsi tra la Spa Villa d’Este e il ristorante di Villa Serbelloni. Su Chi, in edicola da mercoledì 22 agosto, le foto ...

Juve-Lazio : Immobile - numeri da CR7 per la sfida a Cristiano Ronaldo : E pensare che questa sfida l'avrebbe potuta giocare con un altra maglia. Juventus-Lazio non sarà mai una gara come tutte le altre per Ciro Immobile, che in bianconero ci è passato eccome. Un sogno, ...

Cristiano Ronaldo - tifosi Juve in delirio alla Continassa : selfie e autografi per tutti. VIDEO ESCLUSIVO : Le immagini esclusive di Sky Sport parlano da sole: trecento tifosi corrono impazziti verso il numero 7. Foto e autografi a oltranza, Ronaldo è una macchina anche in questo, perché risponde alle ...

Serie A - attaccanti in evidenza? E' tutta colpa di Cristiano Ronaldo : C'è chi dice che è tutta colpa, o merito?, di Cristiano Ronaldo. Cioè, siccome sul campionato italiano aleggia il fantasma, del gol, del portoghese, i suoi colleghi attaccanti si sono subito adoperati ...

DIRETTA/ Atalanta-Frosinone (risultato finale 4-0) : Papu Gomez show - Gasperini "è il nostro Cristiano Ronaldo" : DIRETTA Atalanta Frosinone, streaming video e tv: risultato finale 4-0, Papu Gomez show. Gasperini: "E' il nostro Cristiano Ronaldo, ora testa all'Europa League"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 09:22:00 GMT)

Fassone e Mirabelli avevano tentato il colpaccio : portare Cristiano Ronaldo al Milan - il retroscena : Cristiano Ronaldo è, da qualche mese, un giocatore della Juventus. La società bianconera, grazie alle riconosciute abilità di Marotta e all’ambizione del presidente Andrea Agnelli è riuscita a strappare l’asso portoghese al Real Madrid, per quello che è stato definito “il colpo del secolo”. Tuttavia, CR7 sarebbe stato vicino anche al Milan nel passato più recente. Fassone e Mirabelli volevano CR7 al Milan Secondo quanto ...

Cristiano Ronaldo l'alieno...normale : il portoghese studia il mondo Juve : Il fenomeno portoghese va alla scoperta del mondo bianconero. Cristiano Ronaldo conquista i compagni con la sua semplicità

Juventus - inarrestabile Cristiano Ronaldo CR7 : ora ha fame di gol - attenta Lazio : TORINO – «C’è un calciatore di molto più pericoloso per gli avversari di Cristiano Ronaldo: è Cristiano Ronaldo che non ha segnato nella partita precedente». Attribuiscono l’aforisma a Carlo Ancelotti, ma chiunque sia l’autore ha detto una verità assoluta. CR7 vive di gol e vittorie, ieri lo hanno scoperto anche i tifosi juventinche hanno visto trasfigurarsi il viso del numero sette quando la squadra stava perdendo e, pur nella felicità ...

Cristiano Ronaldo secondo Maldini : “colpo fantastico per il calcio italiano” : Paolo Maldini rilascia un’intervista in cui parla della Serie A e di Cristiano Ronaldo, l’ex calciatore confessa anche l’amore che lo lega al Milan Il nuovo direttore della strategia del Milan, il leggendario Paolo Maldini, è convinto che l’acquisto da parte della Juventus di Cristiano Ronaldo rafforzerà la reputazione del calcio italiano. “È un colpo fantastico per l’immagine del calcio”, ha detto ...

Cristiano Ronaldo-Sorrentino - il portiere del Chievo chiude il caso : "Si è scusato" : Stefano Sorrentino è stato mandato letteralmente al tappeto da Cristiano Ronaldo e questo ha costretto il numero uno del Chievo Verona ad abbondanare il campo poco prima del novantesimo. L'ex Palermo ...

Uefa Player of the Year : Cristiano Ronaldo è in corsa : Insieme al Pallone d'Oro portoghese, trasferitosi dal Real Madrid alla Juventus in estate, ci sono Luka Modric , regista del Real Madrid e della nazionale croata vicecampione del Mondo, e Mohamed ...