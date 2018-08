Cristiano Ronaldo l' alienonormale | il portoghese studia il mondo Juve

Juventus - inarrestabile Cristiano Ronaldo CR7 : ora ha fame di gol - attenta Lazio : TORINO – «C’è un calciatore di molto più pericoloso per gli avversari di Cristiano Ronaldo: è Cristiano Ronaldo che non ha segnato nella partita precedente». Attribuiscono l’aforisma a Carlo Ancelotti, ma chiunque sia l’autore ha detto una verità assoluta. CR7 vive di gol e vittorie, ieri lo hanno scoperto anche i tifosi juventinche hanno visto trasfigurarsi il viso del numero sette quando la squadra stava perdendo e, pur nella felicità ...

Cristiano Ronaldo secondo Maldini : “colpo fantastico per il calcio italiano” : Paolo Maldini rilascia un’intervista in cui parla della Serie A e di Cristiano Ronaldo, l’ex calciatore confessa anche l’amore che lo lega al Milan Il nuovo direttore della strategia del Milan, il leggendario Paolo Maldini, è convinto che l’acquisto da parte della Juventus di Cristiano Ronaldo rafforzerà la reputazione del calcio italiano. “È un colpo fantastico per l’immagine del calcio”, ha detto ...

Cristiano Ronaldo-Sorrentino - il portiere del Chievo chiude il caso : "Si è scusato" : Stefano Sorrentino è stato mandato letteralmente al tappeto da Cristiano Ronaldo e questo ha costretto il numero uno del Chievo Verona ad abbondanare il campo poco prima del novantesimo. L'ex Palermo ...

Uefa Player of the Year : Cristiano Ronaldo è in corsa : Insieme al Pallone d'Oro portoghese, trasferitosi dal Real Madrid alla Juventus in estate, ci sono Luka Modric , regista del Real Madrid e della nazionale croata vicecampione del Mondo, e Mohamed ...

Cristiano Ronaldo insidiato da Modric e Salah : i candidati a giocatore Uefa dell’anno : Cristiano Ronaldo con Luka Modric e Mohamed Salah candidati al titolo di Uefa Men’s Player of the Year 2017/18 Luka Modric, Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah sono i candidati al premio Uefa Men’s Player of the Year 2017/18. Il vincitore sarà annunciato, insieme alla vincitrice del premio Uefa Women’s Player of the Year e ai vincitori dei premi per ruolo in Uefa Champions League – durante il sorteggio della fase a ...

Giocatore dell'anno Uefa 2017/2018 : Modric - Cristiano Ronaldo e Salah i candidati : Luka Modri , Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah sono i candidati al premio Uefa Men's Player of the Year 2017/18. Il vincitore sarà annunciato, insieme alla vincitrice del premio Uefa Women's Player of ...

Uefa Player of the year - è corsa a tre : sfida tra Cristiano Ronaldo - Modric e Salah : Cristiano Ronaldo e Luka Modric, ex compagni di squadra al Real Madrid. Ap Luka Modric, Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah: sono loro i candidati al premio Uefa Men's Player of the year. Fuori dalla ...

Juventus - Szczesny non ha dubbi : 'Cristiano Ronaldo segnerà molto presto' : TORINO - 'Cristiano è un grande giocatore e ha aggiunto notevole qualità alla squadra. Sfortunatamente non ha segnato all'esordio con il Chievo ma segnerà il suo primo gol in una partita molto presto, ...

Real Madrid - l’effetto Cristiano Ronaldo è clamoroso : Bernabeu mai cosi vuoto! : Real Madrid, l’addio di Cristiano Ronaldo al club sta pesando eccome sulle merengues, sia dal punto di vista calcistico che commerciale Il Real Madrid sta pagando a caro prezzo l’addio di Cristiano Ronaldo. Prima la furia dei tifosi, poi la sconfitta nel derby che è valso all’Atletico la Supercoppa Europea ed ora l’esordio flop al Bernabeu. Allo stadio per vedere la gara contro il Getafe si sono presentati solo ...

La Juventus aspetta il vero Cristiano Ronaldo : Tutto qui? Non ha fatto neanche un gol? Ci avete martellato per due mesi con il campione più grande del mondo, l'uomo più bello del mondo, la popstar più iconica del mondo, l'impresa individuale più ...

Sorrentino dopo l’infortunio svela : “ho sentito Cristiano Ronaldo…” : Cristiano Ronaldo è stato l’artefice dello sfortunato contatto con Sorrentino, il quale ha riportato diversi traumi che lo terranno lontano dal campo “Ronaldo? No, non l’ho sentito. Ma sono cose che capitano, non ce n’è bisogno”, aveva dichiarato Sorrentino a caldo dopo il duro colpo subito da CR7 durante Chievo-Juventus. Ebbene, a distanza di qualche ora, il messaggio del portoghese è arrivato, come svelato ...

Infortunio Sorrentino - l’sms di Cristiano Ronaldo al portiere del Chievo : Infortunio Sorrentino – E’ andata in scena la prima giornata del campionato di Serie A, nel primo match sono andati in scena Chievo e Juventus che si sono affrontate in una partita spettacolare e che ha portato al successo sofferto della squadra di Massimiliano Allegri. Paura per il portiere Sorrentino dopo uno scontro di gioco con Cristiano Ronaldo, il portoghese ha deciso di scusarsi: “mi dispiace, riprenditi ...

Ascolti TV | Sabato 18 agosto 2018. I Funerali di Stato al 24.3% su Rai1 - al 7.9% su Canale 5. In 1 - 3 mln per l’esordio di Cristiano Ronaldo in Serie A (11.9%) : I Funerali di Stato Nella giornata di ieri di lutto nazionale, caratterizzata dall’assenza di spot sulle reti Rai e Mediaset, in prima serata su Rai1 il film Qualcosa di Buono ha conquiStato 2.027.000 spettatori pari al 13.4% di share. A seguire – dalle 22.09 alle 23.20 - Petrolio ha interessato 927.000 spettatori pari al 6.9%. Su Canale 5 Inga Lindstorm – La casa sul lago ha raccolto davanti al video 1.486.000 spettatori pari ...

Infortunio Sorrentino - la moglie sbotta con Cristiano Ronaldo! : Infortunio Sorrentino – Nella giornata di ieri si è disputata la gara tra Chievo e Juventus, successo con il brivido della squadra bianconero con il risultato di 2-3. “Mi sono trattenuta fino ad ora cercando di essere forte e di guardare solo ciò che di veramente importante e significativo era per me e la mia famiglia […]. I campioni per essere chiamati tali devono essere UMANI! Mi dispiace ma non posso ammirare questo campione! ...