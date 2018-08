CR7 | vacanza hollywwodiana a lago Como

Cristiano Ronaldo si fa desiderare a Vinovo - CR7 (di nuovo) in vacanza con la bellissima fidanzata Georgina Rodriguez : Un’altra vacanza accanto a Georgina Rodriguez per Cristiano Ronaldo : prima di arrivare a Torino, CR7 si concede un’altra pausa rilassante insieme alla meravigliosa fidanzata Dopo le vacanze in Cina e prima dell’esordio con la Juventus, Cristiano Ronaldo si concede un’altra vacanza con la sua sexy fidanzata Georgina Rodriguez . Il calciatore bianconero è atteso a Vinovo , ma nonostante abbia già trascorso alcuni giorni ...

Cristiano Ronaldo e la Juventus in vacanza assieme! Si muove Andrea Agnelli : volo per la Grecia per corteggiare CR7 : Juventus, ore caldissime per il trasferimento di Cristiano Ronaldo in bianconero, si muove Andrea Agnelli: volo per incontrare CR7-- Cristiano Ronaldo si avvicina sempre più alla Juventus. Le ultimissime indiscrezioni relative al passaggio del fenomeno portoghese ai bianconeri, parlano di un’accelerata clamorosa in queste ore. Secondo quanto rivelato dalla “rosea”, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, si sarebbe mosso in ...