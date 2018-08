CR7 tra tifosi Juve | autografi e selfie

Niente riposo - CR7 lavora in palestra : ANSA, - TORINO, 19 AGO - Giorno di riposo per la Juventus dopo il sofferto successo di Verona sul Chievo. Ma non per tutti: Cristiano Ronaldo non rinuncia neppure oggi al lavoro in palestra. E lo ...

Georgina Rodriguez si allena con… Cristiano Ronaldo : CR7 è già in palestra a poche ore da Chievo-Juventus : Georgina Rodriguez pubblica uno scatto tra le sue storie Instagram, ma quello che colpisce l’attenzione dei tifosi è Cristiano Ronaldo! CR7 in palestra a poche ore da Chievo-Juventus Una prestazione mediocre la prima di Cristiano Ronaldo in Serie A. Nella partita della Juventus contro il Chievo, infatti, il portoghese ha mancato l’appuntamento con il gol e non ha deliziato i tifosi come quest’ultimi avrebbero voluto. CR7 ...

Chievo - Sorrentino in ospedale dopo lo scontro con CR7 : sospetto trauma cranico : Paura in campo per il portiere gialloblù, ma la moglie tranquillizza tutti con una foto su Instagram

LUCIANA LITTIZZETTO CONTRO CRISTIANO RONALDO/ Costretta a traslocare per via di CR7? Colpa della privacy... : LUCIANA LITTIZZETTO CONTRO CRISTIANO RONALDO? Il cmapione non è ancora arrivato a Torino e ha già creato scompiglio, cosa avrà fatto alla comica per indispettirla tanto?(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 16:30:00 GMT)

Capello dice tutto : dalla Juve di CR7 al Milan 'serio' e Modric tra Inter e Real : CR7 ALLA Juve - 'Con Cristiano Ronaldo alla Juventus si torna a parlare del campionato italiano nel mondo. Negli anni Ottanta e Novanta, rappresentammo il top. Ci siamo persi e non siamo stati capaci ...

Ronaldo il Fenomeno : 'CR7 in Serie A è un'ottima cosa. Modric? Il mercato è strano' : Ronaldo ha raggiunto il suo amico e si è fermato per qualche minuto su Sky Sport, lasciando un commento su vari temi: in primis sull'arrivo di CR7 in A, poi sulla trattativa tra l'Inter e Luka Modric.

Ronaldo : 'L'arrivo di CR7 alla Juve un bene per la Serie A. Modric-Inter? Il mercato è strano...' : Intervistato da Sky Sport a margine della Bobo Summer Cup, Ronaldo parla dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus : 'E' un'ottima cosa, perché il calcio italiano nell'ultimo periodo non ha vissuto un buon momento. ...

Ronaldo e il fisco : come la “Norma CR7” può attrarre altri grandi campioni : Magari non sarà ricordata come Legge CR7 in stile Ley Beckham spagnola, ma l’arrivo di Ronaldo può essere decisivo per la "flat tax" sui redditi esteri. L'articolo Ronaldo e il fisco: come la “Norma CR7” può attrarre altri grandi campioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

CR7 e Dybala tra i tifosi - che entusiasmo in casa Juventus : Tra campo e calciomercato, giornate decisamente roventi in casa Juventus . I tifosi bianconeri sono pronti a riabbracciare Leonardo Bonucci che torna a Torino un anno dopo il suo trasferimento al ...

Modric come CR7 - la colonia croata e la ‘distrazione’ della Juve : ecco perchè l’Inter può vincere lo Scudetto : Difficilmente dimenticheremo quest’estate di calciomercato. E non solo per lo sbarco a Torino di Cristiano Ronaldo. La Juventus ha senza dubbio aumentato la qualità della rosa con il colpo CR7 e con gli acquisti di Cancelo ed Emre Can. Anche se la maxi-operazione con il Milan (scambio alla pari Bonucci-Caldara e passaggio di Higuain in rossonero) non convince la maggior parte dei tifosi e rischia di rendere un po’ meno super il ...

Tra i segreti di Cristiano Ronaldo un macchinario della Nasa dal valore di 2 milioni di euro : con CR7 a Torino ‘no gravity’ : Cristiano Ronaldo si allenerà a Torino con un macchinario della Nasa dal valore di 2 milioni di euro: CR7 porta da Madrid ‘no gravity’ Un macchinario di ultima generazione che permette di allenarsi senza gravità: è questo ciò che Cristiano Ronaldo ha portato da Madrid a Torino per mantenersi in forma. ‘No gravity’, questo è il nome dell’attrezzo della Nasa portato nel capoluogo torinese da CR7, costa 2 milioni ...

"Un futuro in salita attende FcaMa CR7-Juve saranno travolgenti" : Dopo la morte di Sergio Marchionne, qual è il futuro di Fca e di tutta la galassia Agnelli, Juventus compresa? Lo svela ad Affari Grazia Mirti, studiosa di Astrologia e laureata in Economia e Commercio Segui su affaritaliani.it