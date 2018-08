Così Asia Argento abusò di Jimmy Bennett | i nuovi dettagli choc rivelati dal New York

Asia Argento e il ragazzino molestato - l'ex onorevole la demolisce Così : 'Occhio che...' : Tira una brutta aria per Asia Argento . Dopo la rivelazione del New York Times sul fatto che l'attrice italiana ha pagato un risarcimento di 380mila dollari a Jimmy Bennett per averlo molestato ...

Rose McGowan in difesa di Asia Argento : “E’ stata lei a chiedermi di parlare al suo posto. Bourdain non avrebbe voluto vederla ferita Così” : “E’ stata proprio Asia a chiedermi di parlare in sua vece“. Parole di Rose McGowan, amica di Asia Argento e tra le più note attrici ad aver accusato il produttore Harvey Weinstein. McGowan ha inviato una lettera ad alcuni giornalisti e al sito Buzzfeed, che l’ha pubblicata integralmente. Un lungo sfogo, nel quale l’attrice americana parla in difesa della sua amica Asia, attaccata ferocemente sui social dopo la morte ...