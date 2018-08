Cosenza | escursionisti travolti da un torrente in piena | dieci morti e undici feriti

Cosenza - escursionisti travolti da torrente in piena : 10 morti e 11 feriti | Video : Gli escursionisti accertati presenti in zona al momento del disastro erano 36 divisi in due gruppi da 18 l'uno. Ma il numero delle vittime e dei dispersi potrebbe crescere, visto che nell'area del torrente Raganello si può accedere liberamente

Cosenza - torrente in piena<br> travolge escursionisti : 10 morti - 3 dispersi : Aggiornamento ore 9:30 - Il bilancio delle vittime è stato rivisto: ora, secondo la Protezione Civile, i morti sarebbero dieci e i dispersi tre. Il fatto che durante la notte si era detto che il numero dei morti fosse salito a undici è stato un errore causato, secondo il capo della protezione civile regionale Carlo Tansi, "da una sovrapposizione di informazioni".Martedì 21 agosto 2018, ore 7:41 - Nel corso della notte è salito a 11 il bilancio ...

Cosenza - torrente ingrossato travolge escursionisti : 8 morti e 5 dispersi : 21.27 - I vigili del fuoco hanno confermato di aver tratto in salvo 14 persone, ma almeno 5 non risultano ancora all'appello. Le ricerche proseguono senza sosta, anche se la notte le renderà più complicate.torrente #Raganello loc. Civita di #Castrovillari (CS): 14 escursionisti salvati dai #vigilidelfuoco, recuperati alcuni corpi purtroppo senza vita. Impegnati nelle operazioni nuclei speleo-alpino-fluviali, soccorritori acquatici, ...

