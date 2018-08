“Cosa c’è tra le mie gambe?” Si addormenta in aereo | poi la scoperta horror

caffeinamagazine

(Di martedì 21 agosto 2018) Un viaggio iniziato come tante altri, con il decollo filato via liscio come l’olio e l’lassù, tra le nuvole, in viaggio verso la sua destinazione. A bordo anche una ragazza di 22 anni che, una volta superata l’emozione iniziale, cercava di rilassarsi, chiudendo gli occhi e riposandosi in attesa dell’atterraggio. Senza sospettare che di lì a poco per lei sarebbe iniziato un vero e proprio incubo, concluso qualche ora dopo con l’arresto di Prabhu Ramamoorthy, un uomo indiano di 35 anni protagonista di una brutta storia di abusi e violenze: era in viaggio da Las Vegas e Detroit incon accanto sua moglie quando ha iniziato a guardare insistentemente una giovane ventenne che le sedeva accanto. Non si è limitato però a questo: senza preoccuparsi della presenza di altre persone a bordo e dello staff che passava di tanto in tanto a controllare ...