Coppia che adora lo sport chiama la figlia Asian Games

Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso / Pioggia di critiche per la foto del bacio : la replica della Coppia : Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso stanno insieme. La prima foto del loro bacio ha scatenato molte critiche sul web: ecco la loro replica su Instagram(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 15:02:00 GMT)

Crollo ponte Genova - tra le vittime una Coppia torinese : erano sposati da poche settimane : Si erano sposati a fine luglio Andrea Vittone, 49 anni, e Claudia Possetti, 48 anni, la coppia di Pinerolo, Torino, morta nel disastro di Genova con i due figli minorenni della donna, Manuele, 16 anni,...

Emma Marrone e Stefano De Martino/ L’ex Coppia sconvolge i fan : il gesto social che non ti aspetti : Emma Marrone e Stefano De Martino hanno messo da parte i vecchi rancori. Gli ex fidanzati, dopo la lunga storia d'amore, hanno interrotto la loro frequentazione per colpa...(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 16:24:00 GMT)

La Coppia italiana che ha scalato tutte le montagne più alte del mondo : Sono riusciti a scalare tutte le vette più alte del mondo, e lo hanno fatto sempre insieme. Dall'Everest all'Annapurna in Nepal, Nives Meroi e Romano Benet formano la prima coppia in assoluto a riuscire nell'impresa e la “più rara e robusta coppia in alta quota di tutti i tempi”, per dirla con le parole di Erri De Luca.

Coppia gay aggredita in Belgio a Sky Tg24 : paura che ci uccidano - : Mauro Padovani ha descritto i momenti dell'aggressione: "Siamo sotto antidepressivi". E poi rivela: "Ricevuta tanta solidarietà dopo l'episodio"

Temptation Island Vip - salta una Coppia che avrebbe dovuto partecipare al reality : ecco chi non ci sarà! : Dopo l’annuncio delle coppie che avrebbero dovuto partecipare a Temptation Island Vip si rende nota l’assenza di una queste! Il promo della nuova edizione di Temptation Island Vip ha svelato le sei coppie che prenderanno parte al programma. Se inizialmente le accoppiate di fidanzati, che avrebbero dovuto cimentarsi nel reality, sarebbero dovute essere sette, ora si scopre come Mila Suarez ed Alex Belli non saranno nel villaggio delle ...

Jay e Lauren - la Coppia di sognatori che girava il mondo in bici : uccisi dall’Isis : La coppia di americani, 29 anni, aveva lasciato il lavoro un anno fa per andare, pedalando, alla scoperta del mondo. "La gente è meravigliosa, il male non esiste" scrivevano sul blog che raccontava la loro avventura. Il 29 luglio sono stati uccisi dai miliziani jihadisti in Tagikistan.Continua a leggere

Temptation Island vip - l'ultima Coppia che completa il cast di Simona Ventura : chi sono Fabio e Marcella Esposito : Il cast della prima edizione di Temptation Island vip si chiude con l'ultima coppia in gara, anche se proprio i due non sembrano rientrare proprio nella categoria dei personaggi famosi. Lo show di ...

FRIBURGO - Coppia VENDEVA FIGLIO AI PEDOFILI SUL DARKWEB/ Germania - condanna anche in Spagna : bimbo affidato... : Germania, abusano del FIGLIO e lo vendono online a PEDOFILI: condannati a 12 anni di carcere. Le ultime notizie: pena anche per quattro clienti, quella massima di 10 anni(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 23:51:00 GMT)