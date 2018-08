Coppa Italia Serie C | la Juventus B batte il Cuneo 1-0 Decide Zanimacchia

Squadre B - storico esordio della Juventus under 23 in Coppa Italia : c'è anche Marotta sugli spalti : Il risultato per una volta è davvero l'ultima cosa a cui pensare. La sfida di coppa Italia di serie C tra la Juventus under 23 e il Cuneo infatti segna l'inizio di una nuova fase del calcio del nostro ...

Sci alpino - l’Italia si raduna in Argentina. A Ushuaia parte la rincorsa verso la Coppa del Mondo : L’Italia inizia a preparare la lunga stagione invernale. Mancano più di due mesi alla prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino ma questo è il momento per intensificare la preparazione. Il primo scaglione delle nazionali è pronto per partire alla volta di Ushuaia (Argentina): gli azzurri del gigante partiranno mercoledì 22 agosto e rimarranno in Sudamerica finto al 18 settembre. Sul primo aereo saliranno Giulio Bosca, Luca ...

Juventus Under 23 - l’esordio in Coppa Italia gratis su Eleven Sports : La Juventus ha raccolto la sfida e si appresta a prendere parte alla Serie C 2018-2019 con la sua seconda squadra. Un’ulteriore conferma di come il club pluricampione d’Italia sia lungimirante e in grado di competere ad alti livelli grazie a progetti così importanti. La Juventus Under 23, che sarà guidata dal tecnico Mauro Zironelli […] L'articolo Juventus Under 23, l’esordio in Coppa Italia gratis su Eleven Sports è ...

54ª Coppa della Consuma - a settembre l’ottava prova del Campionato Italiano Velocità in salita autostoriche : La 54ª Coppa della Consuma attende i protagonisti del “tricolore” delle cronoscalate storiche in programma per il 7,8,9 settembre E’ nel pieno del proprio periodo riservato alle iscrizioni (avviate l’8 agosto), la 54^ Coppa della Consuma, la gara di Velocità in salita più longeva d’Europa, in calendario quest’anno dal 7 al 9 settembre, ottava prova (su dieci in calendario) del Campionato Italiano Velocità in salita per autostoriche. Il ...

Lega Pro : niente Coppa Italia domenica per Genova : La Lega Pro si ferma: adesso è ufficiale. "In segno di rispetto e vicinanza a tutti coloro che sono stati colpiti da una tragedia immane come quella di Genova, il campionato ha deciso di fermarsi", ...

Coppa Davis 2019 : la rivoluzione non favorisce l’Italia. Si giocherá sempre sul cemento? : Una rivoluzione vera e propria ha travolto il mondo del tennis e la Coppa Davis è stata letteralmente stravolta dopo oltre un secolo di storia in cui la tradizione l’aveva sempre fatta da padrona. Una delle competizioni sportive più antiche del mondo, che si è sempre mossa all’interno di paletti ben definiti e parsi invalicabili anche con l’avanzare delle stagioni, è stata totalmente ridefinita dalla ITF che durante il meeting ...

Coppa Davis 2019 : quando giocherà l’Italia? Azzurri dalla fase preliminare. Data - programma e orari : L’Italia non rientra tra le quattro semifinaliste della Coppa Davis 2018, e dunque non sarà qualificata di diritto alla fase finale dell’edizione 2019: gli Azzurri dovranno partire dal turno preliminare previsto nel mese di febbraio 2019, oppure dovranno sperare che venga loro assegnata una delle due wild card. Eliminata nei quarti ad aprile dalla Francia, l’Italia sarebbe costretta a passare dal primo turno nel 2019, che verrà ...

Potenza : Coppa Italia Matera-Potenza 1-1 : Il derby lucano di Coppa Italia tra Matera e Potenza termina con il risultato di 1-1. Un pari prezioso per i padroni di casa dopo le tormentate vicende societarie. Il derby lucano di Coppa Italia ...

Calcio femminile - SuperCoppa Italiana 2018 : match rinviato a data da destinarsi. Prosegue il momento complicato : “La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il Dipartimento Calcio femminile, in seguito alla richiesta pervenuta dalle società Juventus e Fiorentina, ha disposto il rinvio della gara di Supercoppa 2018, in programma a La Spezia il prossimo 25 agosto, a data da destinarsi“. Con questo breve comunicato la LND ha reso noto che la Supercoppa Italiana 2018 del Calcio femminile tra la Juventus e la Fiorentina non andrà in scena nella data e ...