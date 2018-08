Coppa Davis | Piqué porta la prima edizione della nuova formula a Madrid

Finali Coppa Davis 2019 - si giocherà a Madrid? L’indiscrezione di Marca - battuta Lille : Settimana scorsa è stata rivoluzionata la Coppa Davis, storica competizione tennistica a squadre che dal 2019 prevede la disputa delle Finali in un’unica settimana a novembre a cui parteciperanno 18 squadre. La ITF deve ancora svelare quale sarà la sede che ospiterà l’atto conclusivo della prestigiosa manifestazione, ma secondo il quotidiano sportivo spagnolo Marca è ormai certo che si giocherà a Madrid. La capitale iberica avrebbe ...

Finali Coppa Davis 2019 : il calendario completo. Data - programma - orari e tv : Le Finali della Coppa Davis 2019 si disputeranno dal 18 al 24 novembre: l’Insalatiera si assegnerà al termine di un’intensa settimana a Madrid (Spagna) o a Lille (Francia). La rivoluzione voluta dalla ITF, infatti, prevede che la consueta competizione tennistica per Nazione si disputi con una nuova formula che prevede la partecipazione di 18 formazioni, divise in sei gironi da tre squadre ciascuno. Le vincitrici dei sei ...

Calendario Coppa Davis 2019 : date e programma. Dal turno preliminare alle finali : La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre che verranno divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i quarti di finale. Prima ...

Rivoluzione Coppa Davis - nasce il Mondiale del tennis : La Coppa Davis è la storia stessa del tennis: 118 anni in cui sono state scritte pagine memorabili. Dopo oltre un secolo la formula dell'insalatiera più celebre del mondo è stata rivoluzionata nel corso dell'ultima assemblea dell'ITF che dato il via libera alla nuova Davis. A partire dalla stagione 2019, infatti, avra' a tutti gli effetti il format di un Campionato del Mondo la cui fase finale si disputa in una sede unica. La novita' delle ...

Coppa Davis 2019 : la rivoluzione non favorisce l'Italia. Si giocherá sempre sul cemento? : Una delle competizioni sportive più antiche del mondo, che si è sempre mossa all'interno di paletti ben definiti e parsi invalicabili anche con l'avanzare delle stagioni, è stata totalmente ...

Coppa Davis 2019 : la rivoluzione non favorisce l’Italia. Si giocherá sempre sul cemento? : Una rivoluzione vera e propria ha travolto il mondo del tennis e la Coppa Davis è stata letteralmente stravolta dopo oltre un secolo di storia in cui la tradizione l’aveva sempre fatta da padrona. Una delle competizioni sportive più antiche del mondo, che si è sempre mossa all’interno di paletti ben definiti e parsi invalicabili anche con l’avanzare delle stagioni, è stata totalmente ridefinita dalla ITF che durante il meeting ...

Tennis – Coppa Davis - l’Itf approva la riforma : i dettagli : L’Itf approva la riforma della Coppa Davis: tutti i dettagli della competizione a squadre maschile più antica della storia Via libera alla riforma della Coppa Davis. Nella terza e conclusiva giornata di lavori dell’incontro annuale dell’Itf, in svolgimento ad Orlando, in Florida, le 144 federazioni nazionali presenti – rappresentate da 242 delegati – hanno infatti approvato la rivoluzione proposta a partire ...

Coppa Davis 2019 : quando giocherà l’Italia? Azzurri dalla fase preliminare. Data - programma e orari : L’Italia non rientra tra le quattro semifinaliste della Coppa Davis 2018, e dunque non sarà qualificata di diritto alla fase finale dell’edizione 2019: gli Azzurri dovranno partire dal turno preliminare previsto nel mese di febbraio 2019, oppure dovranno sperare che venga loro assegnata una delle due wild card. Eliminata nei quarti ad aprile dalla Francia, l’Italia sarebbe costretta a passare dal primo turno nel 2019, che verrà ...