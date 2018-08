Conte | «Con la revoca si va avanti Abbiamo una contromossa»

Netflix - pubblicità tra un episodio e l'altro / Abbonati sContenti : scoppia la polemica! : Novità discutibile introdotta da Netflix Italia che potrebbe far disdire l'abbonamento a molti. Una nuova modifica prevede infatti l’aggiunta della pubblicità tra episodi(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 22:55:00 GMT)

Contesa nazionalizzazione : Nel primo lunedì post ferragostano, si aprono due faglie nel governo, granitico fino a qualche ora prima nella risposta alla tragedia genovese. Apparentemente almeno. Perché se nelle modalità di approdo e sbarco della nave della Guardia Costiera Diciotti (con relativo carico di migranti) il rimpallo tra Mit e Viminale è un film già visto, e i due ministeri pur con le rispettive differenze di vedute lavorano di ...

Conte segue emergenza Pollino in contatto con Protezione civile : Roma, 20 ago., askanews, - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta seguendo da vicino, in contatto con il Capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, la vicenda degli ...

Migranti : Contenere li flussi dalla rotta Balcanica : Il consigliere regionale Piero Camber , FI, ritiene fondamentale che le misure di controllo per garantire la sicurezza del nostro territorio regionale, investito da un crescente e incontrollato flusso ...

Il sindaco di Genova non si acContenta : "Ponte nuovo in fretta - ma necessari anche Gronda e Terzo Valico" : "È necessario fare il ponte nuovo più in fretta possibile" ma "per Genova sono necessarie anche le altre opere: il Terzo Valico, la Gronda, la Tav, la metropolitana di superficie". Così il sindaco Marco Bucci rilancia l'esigenza di attuare un grande piano per le infrastrutture nell'area di Genova.Il primo cittadino del capoluogo ligure ne ha parlato dopo aver consegnato le prime case alle prime cinque famiglie di sfollati, ...

Genova - Renzi all'attacco : "Lega votò decreto pro Autostrade e prese i soldi - Conte legale dei concessionari” : L’ex premier Matteo Renzi alla carica sull’affaire Autostrade, sulla questione del rilascio delle concessioni pubbliche alla società: "Lo squallido Di Maio ci infama, ma i soldi da Autostrade li ha presi la Lega, non noi. Conte era il legale dei concessionari. E Salvini ha votato a favore del decreto legge pro Autostrade, mentre noi abbiamo votato contro. Questi sono fatti, non fakenews" spiega il senatore Pd che rinfocola la polemica ...

Ponte Morandi - le proposte degli ingegneri al premier Conte : Il Consiglio Nazionale ingegneri ha inviato al presidente del Consiglio una lettera che contiene diverse proposte concrete per il futuro

Ponte crollato - Trump chiama Conte : 18.19 "Il presidente Donald Trump ha parlato stamane con il primo ministro Giuseppe Conte per esprimere le sue condoglianze e offrire assistenza dopo il crollo del Ponte in Italia la scorsa settimana". Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders.

Crollo Genova - Conte chiama Toti mentre consegna case a sfollati : Genova, 20 ago., askanews, - Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha ricevuto una telefonata dal premier Giuseppe Conte durante la consegna dei primi cinque alloggi ai cittadini sfollati dalle ...

Procuratore Genova : ogni video al vaglio - non ci acContentiamo : Roma, 20 ago., askanews, - 'Stiamo valutando tutti i video che vengono acquisiti: se ci fossero dei video che ritraggono il crollo da qualsiasi parte penso che siano molto utili. Al momento viene ...

