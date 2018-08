Concorso Scuola 2018 | Bussetti | “da settembre per docenti precari” Ultime notizie

Scuola - altri settemila docenti precari delle graduatorie terza fascia ammessi al Concorso : Arrivano novita' sul concorso dei docenti precari della Scuola: altri 7 mila insegnanti delle graduatorie di terza fascia, non abilitati, sono stati ammessi a partecipare al bando semplificato, con sola prova orale, indetto per i precari storici dall'ex ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli. Si tratta dei docenti non abilitati, insegnanti di sostegno con meno di tre anni di servizio, tecnico-pratici, insegnanti musicali e Isef. Lo ha ...

Scuola - in autunno bando Concorso per 2 mila DSGA : Nella Scuola sembra avvicinarsi il concorso per assumere 2.004 DSGA, i Direttori dei Servizi Generali Amministrativi che affiancano i dirigenti scolastici nella conduzione della parte economica delle ...

Scuola - elenchi classi di Concorso in esubero : aggiornamento del 7 agosto : Si è già iniziato a pubblicare gli elenchi delle classi di concorso in esubero. Gli Uffici scolastici provinciali hanno cominciato dopo la pubblicazione dei movimenti della secondaria di II grado. Quando si verifica un esubero? Si verifica quando non ci sono cattedre di diritto in provincia, per cui non possono esserci immissioni in ruolo. Chi […] L'articolo Scuola, elenchi classi di concorso in esubero: aggiornamento del 7 agosto proviene ...

Docenti di sostegno - “Concorso per tutti” : petizione a Di Maio/ Scuola - Aprea vs Governo : “blocca ricambio” : Appello dei Docenti specializzati per il nodo insegnanti di sostegno: "concorso per tutti", la petizione a Bonisoli e Di Maio. Apre (FI) attacca il Governo, "blocca il ricambio"(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 12:16:00 GMT)

Dl Dignità - oltre 5mila docenti trasformati in contratti a tempo. Poi il Concorso. La scuola è scontenta : “Significa licenziare” : Il decreto Dignità approvato giovedì sera alla Camera scontenta il mondo della scuola. Ad essere delusi sono i diplomati magistrali in battaglia da mesi a causa della sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017: dopo il primo differimento di 120 giorni dell’applicazione della sentenza che permetterà agli oltre 5mila docenti di entrare in classe tra un mese, il Governo trasformerà il loro contratto da tempo indeterminato a determinato, ...

Scuola - aspiranti presidi : al Concorso i più bravi in Liguria : Ecco i risultati della prima parte della selezione regione per regione. Come hanno risposto ai 100 quiz i docenti per conquistarsi una delle 2425 poltrone di dirigente scolastico

Scuola - presidi in fuga dal Concorsone : «Test troppo difficili» : ROMA Si sono ritirati dall?esame prima ancora di dare un?occhiata alle domande della prova, così ieri è andata in scena la grande fuga degli aspiranti presidi dal concorso...

Scuola - Concorso per aspiranti presidi : solo il 25% supera il test : Scuola, concorso per aspiranti presidi: solo il 25% supera il test Scuola, concorso per aspiranti presidi: solo il 25% supera il test Continua a leggere L'articolo Scuola, concorso per aspiranti presidi: solo il 25% supera il test proviene da NewsGo.

