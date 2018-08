Comprano online smartphone e consolle | ma la merce non arriva Due denunce per truffa

Amazon - la classifica delle città che Comprano più libri online. In vetta anche un romanzo “autopubblicato” : Milano per il sesto anno consecutivo è la città che acquista più libri ed eBook su Amazon.it. Seguono Padova, che sale di una posizione, e Torino che rispetto all’anno scorso guadagna sei posizioni. Nella classifica ci sono poi: Bologna, Roma, Verona, Firenze, Trento. Penultima e ultima le città di Bergamo e Cagliari che tornano in classifica. Per Bologna è una conferma della posizione, mentre Roma, Verona e Firenze salgono, al contrario ...