Compie 17 anni e di colpo ingrassa 11 chili La ragione choc

Citroën 2CV - la “Lumaca di Latta” Compie settant’anni – FOTO : La storia della Lumaca di Latta è lenta a morire, com’è naturale che sia. Nonostante l’incedere della tecnologia che rende tutto più semplice, immediato e soprattutto veloce. Nonostante il passaggio a nuove forme, la temeraria Citroën 2CV ha tagliato il traguardo dei suoi primi 70 anni, guardando lontano ai suoi ‘prossimi trecento’, come ebbe a dire già anni fa Jacques Wolgensinger, all’epoca Capo Comunicazione Citroën. “Nell’auto ...

ARISA Compie 36 ANNI/ Su Facebook il suo auto-augurio : "Non perderti - Rosalba" : ARISA festeggia i suoi 36 ANNI in tour: "Rimani sempre te stessa, non perderti, piccola Rosa-lba". Su Facebook, il suo auto-augurio è dolce e condiviso.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 19:43:00 GMT)

Carla Fracci Compie gli anni - Alessandra Celentano : “Colonna portante” : Carla Fracci spegne 82 candeline: gli auguri da parte di Alessandra Celentano Carla Fracci compie ottantadue anni! La Signora della danza è nata il 20 agosto del 1936 a Milano. La Fracci è una delle ballerine più amate in tutto il mondo. Italiana ma ammirata presso i più importanti palcoscenici del pianeta per il suo […] L'articolo Carla Fracci compie gli anni, Alessandra Celentano: “Colonna portante” proviene da Gossip e Tv.

Robert Plant - oggi la musica rock Compie 70 anni. Nove curiosità sulla leggenda dei Led Zeppelin : Nasceva proprio oggi, 70 anni fa, Robert Plant, “uno di quelli” che la storia del rock l’ha scritta per davvero, non fosse altro per quanto fatto con i Led Zeppelin. Vale la pena dunque ripercorrere in parte il vasto campionario a lui connesso. Già ora chiedo venia “ai puristi” per eventuali mancanze/ovvietà; a loro s’intendano queste mie come semplice ripasso da leggere sotto l’ombrellone. Agli “altri” invece, rivolgo queste poche righe ...

Demi Lovato - Compie gli anni/ La cantante di Disney Channel spegne 26 candeline - ma rimane in riabilitazione : Demi Lovato compie gli anni, spegne 26 candeline, ma dopo l'overdose rimane in riabilitazione. La cantante nata da Disney Channel è sopravvissuta a un mix di ossicodone e Fentanyl(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 13:12:00 GMT)

La Nasa Compie 60 anni e festeggia con la collezione streetwear di Heron Preston : Una collezione spaziale, potrebbe commentare qualcuno senza particolari picchi di creatività. Già, perché il celebre stilista Heron Preston ha deciso di collaborare per le nuove proposte del suo brand addirittura con la National Aeronautics and Space Administration, per gli amici Nasa, esplorata e omaggiata nei suoi gloriosi 60 anni di storia compiuti proprio quest’anno. Un salto nel passato guardando al futuro, verrebbe da dire: la ...

Fred Durst Compie 48 anni : tutte le collaborazione del frontman dei Limp Bizkit - 1 / 7 - : 20 ago 2018 - C'è stato un periodo - era la seconda metà degli anni Novanta - nel quale Fred Durst ha avuto letteralmente il mondo ai suoi piedi: l'ondata nu metal aveva spinto i suoi Limp Bizkit nell'empireo del rock a stelle e strisce, e l'industria...

Alessandro Matri Compie 34 anni : il dolce regalo di Federica Nargi : Il compleanno di Alessandro Matri: arriva la dedica di Federica Nargi Alessandro Matri ha spento le 34 candeline. Un compleanno importante che il calciatore del Sassuolo festeggia accanto alle donne della sua vita: la compagna Federica Nargi e la figlia Sofia. E proprio l’ex Velina di Striscia la notizia, oggi modella, web influencer e conduttrice […] L'articolo Alessandro Matri compie 34 anni: il dolce regalo di Federica Nargi ...

Luciano De Crescenzo Compie 90 anni/ L'ingegnere di Napoli tra arte - cinema e Bellavista : Luciano De Crescenzo compie 90 anni, L'ingegnere tra scrittura, cinema e il suo successo "Così parlò Bellavista": "Napoli ultima speranza dell'umanità"(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 11:13:00 GMT)

Madonna - Compie 60 anni/ Trasgressioni a Marrakech - i festeggiamenti terminati ieri sera : “Sono sopravvissuta” : Madonna ha scelto Marrakech come città per festeggiare i suoi 60 anni. I festeggiamenti sono durati due giorni e tutto è stato pubblicato nei suoi profili social(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 13:37:00 GMT)

Madonna Compie 60 anni : la sua linea skincare : Tutti, almeno una volta, ci siamo chiesti quale fosse il segreto di bellezza di Madonna. 60 anni portati magnificamente la regina del pop ha da qualche anno lanciato una linea di skincare: così come Rihanna ha creato Fenty Beauty per creare prodotti che secondo lei mancavano sul mercato, Madonna ha voluto creare una linea di prodotti che dessero a tutti una chiave d’accesso alla bellezza della pelle, a tutte le età. MDNA Skin, è stata sviluppata ...

La Cantante Madonna Compie 60 anni : party esclusivo e copertina di Vogue : Madonna compie 60 anni e si regala la copertina di Vogue e un party esclusivo in Marocco. La regina indiscussa del pop, icona di stile, in grado di anticipare le mode come nessun altro, spegne 60 candeline. Per celebrare questo traguardo importante Lady Ciccione ha scelto Marrakech, dove sarà la protagonista di un party che durerà tre giorni. Ad inaugurare la festa è stata proprio Madonna, che ha postato su Instagram una foto che la ritrae con ...

Madonna Compie 60 anni : party esclusivo e copertina di Vogue : Presenti al party una cinquantina di amici, arrivati da ogni parte del mondo, ma soprattutto i suoi sei figli: Lourdes , avuta dall'attore Carlos Leon, Rocco, nato dalle nozze con il regista Guy ...

Madonna - l'icona sexy del pop che ha anticipato le mode Compie 60 anni : Un carrozzone che non teme il kitsch e che rappresenta il format per gli spettacoli delle sue colleghe più giovani che, grazie a lei, si sono trovate le porte spalancate. ICONA DI STILE - Con il ...