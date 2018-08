Civita Tra le vittime del Raganello Claudia Giampietro e Myriam Mezzolla

Civita . Tra le vittime c’è Immacolata Marrazzo di Torre del Greco : Paga un caro presso la Campania nella tragedia del Raganello. Torre del Greco è in lutto per il dramma che

Civita . Tra le prime vittime identificate Antonio De Rasis di Cerchiara : Doveva essere un’escursione come molte altre prima, ma per lui è stata l’ultima. Antonio De Rasis è morto travolto dal

Volley mercato - sfida legale tra Simon e Sada : Civitanova vuole il fortissimo centrale cubano! Arriva subito? : Civitanova vuole chiudere il Volley mercato con un grandissimo colpo a sensazione ma l’approdo di Simon alla Lube è ancora in alto mare. Il fortissimo centrale di origini cubane ha aperto un contenzioso con il Sada Cruzeiro, corazzata già Campione del Mondo in cui l’ex giocatore di Piacenza ha militato nelle ultime stagioni. Conosciutissimo in Italia per la sua esperienza ai Lupi, dove si è fatto apprezzare per i suoi muri granitici ...