Citroën 2CV | la “Lumaca di Latta” compie settant’anni – FOTO

Citroën 2CV : le feste per i suoi primi 70 anni : Nel 2018 la mitica CITROËN 2CV taglia il traguardo dei suoi primi 70 anni. Per festeggiare l’importante compleanno di una delle vetture che hanno segnato la storia mondiale dell’auto, i tanti appassionati e fortunati possessori stanno organizzando festeggiamenti in Europa e anche al di fuori del Vecchio Continente. Ad esempio, a luglio si sono svolti […] L'articolo CITROËN 2CV: le feste per i suoi primi 70 anni sembra essere il primo su ...