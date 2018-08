Cinquant' anni dopo Praga ricorda l' invasione russa della Cecoslovacchia

Il viaggio fotografico nelle case sotto il ponte Morandi : "In Cinquant'anni non è cambiato niente" : Michele Guyot Bourg, fotoamatore, pensionato della Banca d'Italia ha documentato alla fine degli anni Ottanta la vita nei palazzi di via Fillak, oggi dice: "Hanno messo i pannelli fonoassorbenti , ma l'autostrada passa sempre sopra alle case"

Agosto a Zocca : un paese vintage per fare rivivere i mitici anni Cinquanta : Macchina del tempo in azione a Zocca in questo post ferrAgosto. Ieri e giovedì il centro storico si è acceso con la terza edizione del vintage Picnic che ha letteralmente 'arredato' via Tesi ...

Humanae vitae Cinquant'anni dopo - appunti sulla storia : ... autorizzato il nuovo testo, ha voluto assicurarsi che nella presentazione del documento alla Chiesa e al mondo fosse esplicitamente ricordato a suo nome dall'incaricato, mons. Ferdinando ...

Cinquant'anni dopo - la preziosa lezione di Zanussi : Le imprese, come i governi e le cose, sono animate dagli uomini. Quelli capaci di guardare lontano, di interpretare i cambiamenti e di indirizzare le scelte, hanno successo: con loro hanno fortuna i ...

Dacia - Festeggia i suoi primi Cinquantanni - FOTO GALLERY : Sono passati 50 anni dalla presentazione del primo modello Dacia. E la Casa rumena ha molto da Festeggiare. Ma la sua storia, in realtà, comincia molto prima del 3 agosto 1968.Allinizio fu lo stabilimento. Le costruzione di quella che è ancora la fabbrica principale delle Dacia comincia nel 1943, nelle campagne rumene attorno a Pitesti, a nord-ovest di Bucarest. Limpianto è destinato alla produzione di motori e equipaggiamenti aeronautici. ...

Cinquant'anni fa il diploma al 'Mattei' : organizzata la 'rimpatriata' : ... ci siamo impegnati molto per essere pronti all'ingresso nel mondo del lavoro con il ruolo di tecnici intermedi ". Sarà questa l'occasione per ritrovarci intorno ad un tavolo e scambiarci le ...

Max Giusti : «I miei Cinquant’anni - fra successi e timidezza» : Parlare con Max Giusti è come viaggiare nel cinema. Sono molti, infatti, i film che porta a esempio nel raccontare storie e aneddoti, sentimenti ed emozioni. Da zero a dieci di Ligabue, In nome del popolo sovrano di Luigi Magni, Le vacanze intelligenti di Alberto Sordi e La grande guerra di Mario Monicelli, di cui ricorda le battute a memoria. «Con Claudio Amendola, a Fregene, una volta abbiamo fatto a gara a chi se ne ricordava di più, anche ...

Demanio - altri nove fari e gioielli sulla costa in affitto per Cinquant'anni : MILANO - Dopo il primo progetto lanciato nel 2015, il Demanio propone al mercato altri nove fari ed edific costieri per recuperarli dal punto di vista edilizio e rilanciarli con progetti turistici - ...

La nuova sfida in bici di Piasini : «A Cinquant'anni la vita non è finita» : ... tra l'altro che l'intenzione originaria di Dario Piasini era quella di pedalare verso Almaty già da Kiev , punto di arrivo nel 2015, e non da Rostov, ma la turbolenta situazione politica in Ucraina ...

Iva Zanicchi : "Sbagliai a fare politica. Sogno Sanremo a Cinquant'anni da Zingara" : “Col senno del poi credo di aver sbagliato a tuffarmi con troppo entusiasmo in quell’esperienza”. Iva Zanicchi commenta così la sua lunga esperienza da europarlamentare, avviata nel 2008 (quando subentrò al posto di Mario Mantovani) e terminata tre anni fa.“Per un’artista è sbagliatissimo mettersi a fare politica attiva”, dice la cantante a Oggi, non negando un’attuale simpatia per Matteo Salvini: “L’ho conosciuto al Parlamento Europeo e ...

Paul MacCartney : il cantante torna all'iconica Abbey Road dopo Cinquant'anni : Il passaggio pedonale raffigurato nella copertina è diventato una vera e propria attrazione turistica e da più di quarant'anni riceve centinaia di visitatori di tutto il mondo ogni giorno . ...

Dagli anni Cinquanta siamo cambiate? : «Nella vita non è mai il buono a tenersi la ragazza» Raymond Chandler, The Long Goodbye (1953), pubblicato in italiano nel 1955 da Bompiani come Il lungo addio, tradotto da Bruno Oddera The post Dagli anni Cinquanta siamo cambiate? appeared first on Il Post.

Cinquantesimo anniversario per il film Romeo & Giulietta diretto da Franco Zeffirelli : Il prossimo 28 luglio si apre in Palazzo Piccolomini a Pienza una mostra per il Cinquantesimo anniversario del celeberrimo film Romeo & Giulietta, diretto da Franco Zeffirelli, girato nella città di Pio II nel 1968, prevalentemente negli interni del palazzo che nella finzione è casa Capuleti, dove i due giovani protagonisti, Giulietta e Romeo, si incontrano per la prima volta a una festa da ballo. WHAT IS A YOUTH? è il titolo della canzone ...

Da Cinquant'anni Giovannino Guareschi riposa nel cimitero dei galantuomini : Oggi sono in molti a ricordare Giovannino Guareschi e a celebrarne le virtù. Ma furono in pochissimi a rendergli il giusto omaggio quando il 22 luglio 1968 se ne andò prematuramente da questo mondo, a ...