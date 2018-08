Cinema | una stella sulla Walk of fame per Jennifer Garner

Hotel Transylvania 3 Una vacanza mostruosa - film al Cinema : recensione e curiosità : Hotel Transylvania 3 Una vacanza mostruosa è uno dei film al cinema questa settimana, in uscita mercoledì 22 agosto 2018. Si tratta di una pellicola d’animazione diretto da Genndy Tartakovsky con le voci di Claudio Bisio e Cristiana Capotondi. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Hotel Transylvania 3 Una vacanza mostruosa, ...

EDOARDO RASPELLI - "FUI VIOLENTATO A 14 ANNI"/ "Una volta mia madre - al Cinema - mi disse una cosa terribile...” : EDOARDO RASPELLI "VIOLENTATO a 14 anni. Erano in sei, impossibile raccontarlo a mio padre e a mia madre”. Il dramma del giornalista gastronomico, raccontato in un'intervista(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 16:15:00 GMT)

Ant-Man and the Wasp / Esce oggi al Cinema il sequel del primo capitolo : una nuova missione per Scott Lang : Ant-Man and the Wasp: Esce oggi, 14 agosto, il sequel del primo capitolo delle avventure di Scott Lang. Nel cast anche Evangeline Lilly nel ruolo di Wasp e...(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 11:22:00 GMT)

Una Ragazza per il Cinema - sempre più vicina la Finale Nazionale : Continuano con successo le selezioni in Sicilia, della 30esima edizione del Concorso Nazionale di Bellezza e Talento “Una Ragazza per

Gli squali al Cinema sono una garanzia per gli incassi : Metti uno squalo nel bel mezzo dell'estate e gli incassi non si fanno attendere. sono tanti i nuovi film nella top ten del week end al botteghino italiano ma a balzare in testa, senza rivali, è 'Shark ...

Venezia 75 : una mostra al Lido celebra il festival di Cinema più antico al mondo : ... filmati, documenti e materiali per lo più inediti sull'intera storia della mostra Internazionale d'Arte cinematografica di Venezia , che è il più antico festival di cinema al mondo, nato nel 1932 al ...

Una Ragazza per il Cinema : Iris Mulas - Federica Murredda e Veronica Murredda sono le prime tre finaliste in Sardegna. : Si è conclusa la Finale Regionale in Sardegna che ha eletto le ragazze che rappresenteranno la regione sarda, alla Finale

Federica Angeli - una cronista sul set : la sua storia in un film - protagonista Claudia Gerini - Cinema - Spettacoli : 'Visto che ormai è ufficiale, vi comunico che l'attrice che interpreterà me nel film A mano disarmata , tratto dal mio libro,, di Claudio Bonivento , sarà lei: Claudia Gerini . Stiamo lavorando da ...

Mercoledì a Una Montagna di Libri di Cortina - Claudio Cerasa presenta 'Abbasso i tolleranti'. Al Cinema Eden ore 17.30 : ... oggi si vive meglio che in qualunque epoca passata, , gli incompetenti orgogliosi di esserlo, i teorici della cospirazione, i nemici della scienza, la classe dirigente che si trasforma in classe ...

Una cosa che ridefinisce completamente il concetto di “Cinema all’aperto” : Per promuovere "Mission: Impossible Fallout" è stata organizzata una proiezione su una famosa rupe norvegese The post Una cosa che ridefinisce completamente il concetto di “cinema all’aperto” appeared first on Il Post.

Una Ragazza per il Cinema - verso la Finale Nazionale : Continuano con successo le selezione in tutta ITALIA, della 30a Edizione del Concorso Nazionale di Bellezza e Talento “UNA Ragazza

Una Ragazza per il Cinema - Finale Regionale Sardegna 2018 : Continuano con successo le selezione in tutta Italia, per la 30a Edizione del Concorso Nazionale di Bellezza e Talento, “UNA

Cinemambiente in Valchiusella - una fresca estate in alta quota tra Cinema e natura : cinema green, passeggiate naturalistiche, laboratori didattici, gastronomia e importanti ospiti, è questo il programma di cinemambiente in Valchiusella, la rassegna culturale che si svolgerà nelle ...

Il Cinema teatro rinasce con una maxi scuola di musica : Intervento da 400mila euro delle due accademie di Pontedera che si fonderanno. I lavori cominceranno entro poche settimane, l'inaugurazione a primavera