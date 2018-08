Cinema in TV | Rai 3 chiude la saga di Rocky con l’ultimo capitolo “Rocky Balboa”

La vera storia di Olli Maki - il pugile innamorato/ Video trailer - il film di Kuosmanen al Cinema dal 16 agosto : La vera storia di Olli Maki, il pugile innamorato anti-Rocky: dal 16 agosto 2018 al cinema il film del regista finlandese Juho Kuosmanen, ecco il Video del trailer(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:30:00 GMT)

'La profezia dell'armadillo' - il trailer del film tratto dal best seller di Zerocalcare - Cinema - Spettacoli : Le sue giornate tutte uguali terminano sempre a casa, dove un Armadillo, la sua coscienza, lo aggiorna costantemente su cosa succede nel mondo con conversazioni al limite del paradossale. Accompagna ...

Mostra del Cinema di Venezia 2018 - la programmazione Rai (anche sul grande schermo) : Venezia 75 in tv sui canali Rai: la tv di Stato si conferma main media partner della Mostra del cinema di Venezia, che nel 2018 celebra la sua 75esima edizione. Un programma di gran pregio per la Mostra, che presenta in Concorso e Fuori Concorso pellicole molto attese e primizie di gran interesse.prosegui la letturaMostra del cinema di Venezia 2018, la programmazione Rai (anche sul grande schermo) pubblicato su TVBlog.it 03 agosto 2018 ...

Il Volo debutta al Cinema in Un amore così grande : ecco il trailer del film atteso a settembre : Il Volo debutta al cinema in Un amore così grande con Giuseppe Maggio e Francesca Loy. I tre artisti sono quindi pronti all'arrivo sul grande schermo in una pellicola che parla d'amore ma anche dell'Opera e di Verona. La scelta di ingaggiare Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble nasce da un'esigenza narrativa ma che ha testimoniato un partenza non proprio distesa tra il regista e i tre artisti. ecco le parole di Cristian De ...

Rai - Paragone vs Ruggieri (FI) : “Avete fatto tutto questo Cinema su Foa perché nessuno vi ha telefonato prima” : Botta e risposta a In Onda (La7) tra il senatore M5s, Gianluigi Paragone, e Andrea Ruggieri, deputato responsabile tv di Forza Italia e membro della commissione di vigilanza Rai, sul mancato voto del partito di Berlusconi alla nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Paragone osserva: “La Rai è di chi governa? È una fesseria colossale. Qui a La7 si sa che Fabrizio Salini non ha punti di contatto né col M5s, né con la Lega. Eppure è ...

L’Amica Geniale - la serie HBO - RAI Fiction e TIMVISION alla Mostra del Cinema di Venezia : Come evento speciale fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia ci sarà la proiezioni dei primi due episodi de L'Amica Geniale, nato dalla collaborazione tra HBO, TIMVISION e Rai Fiction

Alessandro Borghi nel trailer di “Sulla mia pelle” : il film su Stefano Cucchi su Netflix e alla Mostra del Cinema di Venezia : Da Suburra a Sulla mia pelle, Alessandro Borghi continua ad essere protagonista anche su Netflix e, soprattutto, alla Mostra del Cinema di Venezia. Se lo scorso anno vi ha preso parte come padrino della cerimonia, quest'anno lo farà da protagonista nei panni di Stefano Cucchi per raccontare gli ultimi sette giorni del giovane in un film coraggioso. Le prime immagini de Sulla mia pelle sono state svelate dal trailer ufficiale rilasciato ...

Alessandro Borghi nel trailer de “Sulla mia pelle” : il film su Stefano Cucchi su Netflix e alla Mostra del Cinema di Venezia : Da Suburra a Sulla mia pelle, Alessandro Borghi continua ad essere protagonista anche su Netflix e, soprattutto, alla Mostra del Cinema di Venezia. Se lo scorso anno vi ha preso parte come padrino della cerimonia, quest'anno lo farà da protagonista nei panni di Stefano Cucchi per raccontare gli ultimi sette giorni del giovane in un film coraggioso. Le prime immagini de Sulla mia pelle sono state svelate dal trailer ufficiale rilasciato ...

L’Amica Geniale in anteprima mondiale alla 75a Mostra del Cinema di Venezia : l’annuncio ufficiale della Rai : Ci vorrà metà agosto per avere il programma completo ma quello che è certo è che L'Amica Geniale sarà in anteprima mondiale alla 75a Mostra del Cinema di Venzia. L'annuncio è arrivato già qualche giorno fa ma solo adesso la Rai ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare la presenza della co-produzione di RaiFiction, Tim Vision e HBO, al Festival che si terrà tra fine agosto e inizi settembre. Al momento non c'è ancora una data ...

A Star Is Born/ Video trailer : Cooper omaggia Wellman - Lady Gaga punta l'Olimpo del Cinema : A Star Is Born al Festival di Venezia: esordio di regia per Bradley Cooper con la cantante Lady Gaga come protagonista, ecco il Video del trailer e la sinossi(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:16:00 GMT)

Queen e Freddie Mercury - “Bohemian Rhapsody” - il biopic/ Video - dal 29 novembre al Cinema : ecco il trailer : Queen e Freddie Mercury, “Bohemian Rhapsody”, è il film in uscita in autunno in Italia, ecco la data e il trailer ufficiale del biopic musicale(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:51:00 GMT)

Morte Carlo Vanzina : cambi di programmazione Rai - Mediaset - Sky Cinema e La7 : La notizia della Morte del regista e produttore Cinematografico Carlo Vanzina all'età di 67 anni, arrivata nella mattina di oggi domenica 8 luglio 2018, sconvolge anche le programmazioni del piccolo schermo. Rai, Mediaset, Sky Cinema e La7 rendono omaggio alla lunga carriera di uno dei capostipiti della commedia all'Italiana, passata dietro la macchina da presa. Morte Carlo Vanzina | cambio programmazione Rai E' Rai Movie ad aprire il ...

TV - Rai Storia : Gettysburg - la guerra di secessione a “Binario Cinema” : Tra il primo e il 3 luglio del 1863, l’armata confederata della Virginia del Nord e quella unionista del Potomac si scontrano a Gettysburg, in Pennsylvania, dando vita alla più grande e sanguinosa battaglia della guerra di secessione americana. Una pagina di Storia raccontata dal film “Gettysburg”, la cui prima parte è in onda domenica 1 luglio alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario Cinema”. Con una narrazione rigorosamente documentata, ...

Al via l'XI edizione del Festival Ebraica : Cinema - cibo - musica - teatro e tradizione : Cinque giorni di dibattiti, maratone di eventi culturali, musica, teatro, degustazioni ed incontri letterari: torna, dopo il successo degli scorsi anni, l'undicesima edizione del Festival ...