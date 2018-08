CHICAGO P D Anticipazioni 21 agosto | “Ragazze problematiche” | e quando una muore

CHICAGO PD 4 ritrova CHICAGO Fire 5 e CHICAGO Justice per la #OneCHICAGO su Italia1 : anticipazioni 28 agosto : Sarà una serata di fuoco quella che attende il pubblico martedì prossimo su Italia1 con la #OneChicago in cui Chicago Fire 5 ritroverà le sue serie "sorelle" ovvero Chicago PD 4 e Chicago Justice per un nuovo crossover. Le tre serie si ritroveranno per un maxi incendio in cui rimarrà ferita Lexi, la figlia di Olinsky. Prima di pensare al crossover di martedì prossimo, però, Chicago PD 4 oggi, 21 agosto, tornerà su Italia1 con un triplice ...

CHICAGO P.D./ Anticipazioni 21 agosto : “Ragazze problematiche” - “Doppia Vita” e “Improbabile sospettato” : Chicago P.D./ Ecco le Anticipazioni sulle trame in onda il 21 agosto: “Ragazze problematiche”, “Doppia Vita” e “Improbabile sospettato”, i titoli degli episodi.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 09:10:00 GMT)

CHICAGO MED 2/ Anticipazioni 17 agosto 2018 : l’estremo gesto del dottor Wheeler : CHICAGO Med 2, Anticipazioni del 17 agosto 2018, su Italia 1 in prima tv. Un suicidio avvenuto in ospedale getta lo staff nella disperazione. Will riceve una brutta notizia.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 19:12:00 GMT)

CHICAGO Med 2 sesta puntata : trama e anticipazioni 17 agosto : Chicago MED 2 sesta puntata. Tornano su Italia 1 venerdì 17 agosto 2018 gli appuntamenti con la quinta stagione della serie tv che racconta le vicende dei dottori del Chicago Medical Center. Ecco di seguito trama e anticipazioni della sesta puntata composta da tre episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Med 2 sesta puntata: trama e anticipazioni 17 agosto Chicago Med 2×10 Problemi di ...

CHICAGO FIRE 5/ Anticipazioni 15 agosto 2018 : Stella viene dimessa - la proposta di Severide : CHICAGO FIRE 5 Anticipazioni del 15 agosto 2018, in prima Tv su Italia 1. Casey scompare dalla Caserma e l'Intelligence è costretta ad intervenire per salvarlo.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 19:11:00 GMT)

CHICAGO Fire 5 su Italia1 a Ferragosto tra pettegolezzi e purgatorio : anticipazioni 15 e 22 agosto : Chicago Fire 5 è destinata a tenere compagnia al pubblico di Italia1 fino a metà settembre visto che la rete ha deciso di mandare in onda un doppio episodio a settimana rinunciando al terzo. Anche oggi, nonostante sia Ferragosto, la rete giovane della casa del Biscione ha pensato bene di mandare in onda la serie e lo stesso farà mercoledì prossimo, il 22 agosto tra pettegolezzi e purgatorio. Ad andare in onda saranno gli episodi 11 e 12 dal ...

CHICAGO Fire 5 quinta puntata : trama e anticipazioni 15 agosto : Chicago Fire 5 quinta puntata. Torna su Italia 1 mercoledì 15 agosto 2018 la quinta stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della quinta puntata composta da due episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Fire 5 quinta puntata: trama e anticipazioni 15 agosto Chicago Fire 5 quinta puntata – episodio ...

CHICAGO pd 4 - anticipazioni/ Tre episodi su Italia 1 : la programmazione rimane invariata e la serie va in onda : Chicago PD 4, ecco tutte le anticipazioni della serie televisiva che andrà in onda su Italia 1 con tre episodi: “Serial Killer”, “Ti piacerebbe” e “Chiesa”, la trama.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 22:37:00 GMT)

