Chi sono le vittime di Raganello | dal soccorritore di Rigopiano alle amiche ballerine

Fiorello - a risChio il varietà su Raiuno. Lo showman : «Ma io sono prontissimo» : Era tutto pronto, o quasi. La location, il periodo di messa in onda, persino la spalla con cui condividere il palco. Eppure non se ne farà niente, almeno per il momento. Come anticipato dal settimanale Chi e confermato da Repubblica, lo show di Fiorello su Raiuno è infatti rinviato a data da destinarsi. Le trattative per il programma, prodotto dalla società Ballandi, erano in fase avanzata ma Fiorello e la tv pubblica non avrebbero trovato ...