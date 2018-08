Chi era Vincino | il vignettista che con il ' Male' cambiò la satira

Vasto - nell’osteria suona “Faccetta nera”. Lite tra attivista e titolare. “Io aggredito”. “Falso - è entrato nel locale Chiuso” : “Domenica sera, mentre passeggiavo a Vasto Marina, ho sentito da lontano suonare “Faccetta nera” a volume altissimo da un locale della zona. Mi sono avvicinato chiedendo di interrompere subito la musica, ma a quel punto il titolare del locale mi ha aggredito colpendomi violentemente al volto. Sono riuscito a uscire solo grazie alla mia compagna che lo ha rallentato, visto che ero completamente stordito e stava tornando a darmi il resto”. Ha ...

IsChia - sostituisce la fototessera sulla carta d’identità con un selfie : fermato : Non era di suo gradimento la fototessera sulla carta d’identità scattata cinque anni prima, per questo un 52enne originario della provincia di Foggia ha pensato di sostituirla con un selfie che lo ritraeva con un panorama alle spalle. Il documento al momento di un check-in in albergo non ha però convinto l’addetto alla reception che ha segnalato l’accaduto alla polizia. La decisione presa in autonomia è costata all’uomo la ...

Florence - documentario di Matteo Renzi in prima serata?/ La riChiesta di Mediaset e il parere dell'ex premier : Florence, documentario di Matteo Renzi in prima serata? Ultime notizie, la richiesta di Mediaset e il parere dell'ex premier: ecco le parole di Lucio Presta(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:24:00 GMT)

Luciano Moggi sorprende tutti : “quanto Chiasso per CR7 - Maradona era superiore e non ci fu questo baccano” : Luciano Moggi ha parlato dell’arrivo nel nostro campionato di un fenomeno come Cristiano Ronaldo, inferiore a Maradona a detta dell’ex dirigente della Juve Luciano Moggi, attraverso il suo consueto editoriale su Libero, ha parlato dell’impatto di Cristiano Ronaldo sulla Juventus e sulla serie A. Troppo baccano per l’arrivo di CR7 a detta di Moggi: “Aspetti Ronaldo, ma con il Chievo è Bernardeschi che salva la Juve. ...

La prova del cuoco anticipazioni : Chi affiancherà Elisa Isoardi : anticipazioni La prova del cuoco: svelati i protagonisti All’addio di Antonella Clerici a La prova del cuoco è seguito lo scorso giugno anche quello di Anna Moroni. La cuoca di Gubbio, legatissima alla conduttrice di Legnano, ha deciso infatti di lasciare il cooking show di Rai1 per dedicarsi alla famiglia e al marito Tonino. A partire dal 10 settembre, Elisa Isoardi a La prova del cuoco non potrà perciò contare sulle ricette e la verve ...

Scandalo Chiesa-pedofilia - in Irlanda Papa incontrerà vittime abusi : Papa Francesco "incontrerò delle vittime" della pedofilia da parte del clero, nel suo viaggio in Irlanda, 25-26 agosto,. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana, Greg Burke, presentando il ...

Genova : nuovi rilievi sul greto del Polcevera.Tempi lunghi per l'inChiesta : I consulenti della procura di Genova sono al lavoro nei luoghi dove è crollato il ponte Morandi. l'inchiesta giudiziaria potrebbe richiedere tempi lunghi proprio per accertare le cause del crollo del ...

GENOVA - PONTE MORANDI : TOTI “Chi HA SBAGLIATO PAGHERÀ”/ Ultime notizie - celebrati i funerali di Mirko Vicini : Cause crollo PONTE MORANDI a GENOVA: scricchiola un moncone, stop agli interventi di recupero beni. Documento choc: "tiranti ridotti del 20%, Mit e Autostrade sapevano da febbraio"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 13:58:00 GMT)

Decreto 'Salva Benetton'. Chi era contro e chi a favore - Lega con furore - : ...un'indagine conoscitiva sul passato e sull'applicazione futura delle norme e che comunque era da "ricordare che è da decenni che in questo Paese le concessionarie chiedono a mani giunte alla politica ...

MacChini e Lagrù in campo per la rinascita dei territori dal sisma : altre 4 tappe per "Marche-ting" - venerdì sera appuntamento a Servigliano : Il mini tour del digital guru , spettacoli a ingresso libero, passerà da San Severino Marche il 23 agosto , ore 21.30, piazza del Popolo, in caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Teatro Feronia, ,...

Calabria - Chiara a 9 anni salvata dalla strage del Raganello : era vicino a un cadavere : Tra i superstiti della strage degli escursionisti nelle Gole del Raganello a Cosenza, in Calabria, c'è una bimba di 9 anni, Chiara. È stata trovata in ipotermia e sotto choc accanto ad un cadavere. "Ce la farai piccola", ha scritto uno dei suoi soccorritori. Forse i suoi genitori sono tra le vittime della piena del torrente.Continua a leggere

Un italiano è stato risucChiato in un buco nero in Portogallo : era l'opera dell'artista contemporaneo Anish Kapoor : risucchiato in un buco nero, durante la visita al museo d'arte nel Museo Serralves di Porto, in Portogallo. Un sessantenne italiano è stato portato d'urgenza all'ospedale di S.Antonio. Lo riporta il quotidiano Jornal de Noticias. Il pozzo, della profondità di 2,5 metri, è una delle opere d'arte del contemporaneo indiano Anish Kapoor "Discesa al Limbo", con richiami all'opera del Mantegna. Mentre cercava di capire se ...

Crollo ponte Genova - Martina : “Il nostro governo fece molto per i controlli. I fisChi al funerale? Il Pd deve ripartire da lì” : "Propongo al governo di attivare lo strumento delle zone economiche speciali per aiutare Genova. Il governo apra la Zes a Genova, consenta a tanti che vogliono tornare a investire in quella città di farlo con questi strumenti speciali già attivati in altre città italiane. Facciamo un intervento concreto e immediato accanto, ovviamente, all'indennizzo e alla sistemazione degli sfollati", ha dichiarato stamane il segretario del Pd, Maurizio ...

La lettera con cui Bergoglio Chiede ai fedeli di digiunare per la Chiesa : 'Che il digiuno e la preghiera aprano le nostre orecchie al dolore silenzioso dei bambini, dei giovani e dei disabili. Digiuno che ci procuri fame e sete di giustizia e ci spinga a camminare nella ...