Chi è Jimmy Bennett | l' ex baby attore che ha accusato Asia Argento di molestie

Chi è Jimmy Bennett - l’ex baby star che ha accusato Asia Argento di violenza : Può accadere che a Hollywood i bambini prodigio non abbiano uguale successo da adulti. E che da baby star si finisca presto nel dimenticatoio, con tutto ciò che ne consegue. Jimmy Bennett, oggi 22 anni, californiano, a inizio anni 2000 era tra i più lanciati: al cinema, dopo il più classico debutto in una serie di spot tv, affiancava Eddie Murphy ne L’asilo dei papà, Harrison Ford e Bruce Willis riponevano in lui grandi aspettative (Hostage, ...

Così Asia Argento abusò di Jimmy Bennett : i nuovi dettagli choc rivelati dal New York Times. E ora risChia X Factor : La notizia che Asia Argento , SPECIALE , ha pagato il silenzio di Jimmy Bennett per un rapporto sessuale avuto quando lui era minorenne sta facendo il giro del mondo. E il New York Times, che ha rivelato la vicenda per la prima volta, aggiunge dettagli choc sugli abusi avvenuti quando il ragazzo era ancora minorenne - - Asia Argento e il giovanissimo Jimmy ...

