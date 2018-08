Che fine ha fatto Oscar Pistorius

Paolo Bonolis - la parola fine a Ciao Darwin : 'In primavera l'ultima stagione - perché...' : Nella primavera del 2019 andrà in onda l'ultima stagione di Ciao Darwin . Sì, stando a quanto rivelato dall'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport , Paolo Bonolis è sicuro della decisione ...

Temptation Island - Che fine ha fatto Lara : Lara Zorzetto è stata senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Temptation Island. Dopo l’addio al fidanzato Michael e l’inizio di un percorso di rinascita, in molti si chiedono che fine abbia fatto la ragazza di Pordenone. Lara e il suo ragazzo convivevano da due anni e mezzo ed erano approdati nel programma, insieme ad altre coppie, per mettere alla prova il loro amore dopo un periodo non proprio ...

Fine del bailout : ecco Che cosa cambia per la Grecia. E per noi : Da oggi la Grecia avvia un “nuovo capitolo” della sua storia. Parola di Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, mentre il governo greco gli ha fatto eco parlando di “nuova fase”, come fara' oggi il premier Alexis Tsipras in un discorso alla nazione...

Cristiano Ronaldo ad allenarsi in palestra poChe ore dopo la fine della partita col Chievo : Neanche il tempo di metabolizzare la prima vittoria in Serie A con la maglia della Juventus, in casa del Chievo, che Cristiano Ronaldo è già tornato al lavoro per tenersi in forma. L'asso portoghese ...

Ciclismo - i corridori Che si ritirano a fine stagione : Con l’avvicinarsi del finale di stagione il mondo del Ciclismo [VIDEO] comincia a contare anche i tanti corridori che si apprestano ad appendere la bicicletta al fatidico chiodo. Sono gia' in molti ad aver annunciato il ritiro al termine di questa stagione 2018, e finora si tratta di corridori che hanno potuto scegliere personalmente di concludere la propria carriera, quasi sempre per l’eta' non più verdissima. A questi poi se ne aggiungeranno ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) Il crollo di una promessa. A Genova credevamo di avere imboccato la strada verso una città migliore, invece ci troviamo a rimpiangere quella

Nina Moric - la verità su Fabrizio Corona : «Inizio Che non avrà fine. Ecco perchè non torneremo mai insieme» : Prima il video su instagram che rivedeva insieme Fabrizio Corona e l?ex moglie Nina Moric e poi la copertina di ?Chi? della famigliola riunita avevano fatto subito pensare a un...

Che fine ha fatto Conte - il più grande degli assenti? : di Tony Damascelli Che fine ha fatto Antonio Conte? Non se ne parla e già questa è una notizia. Strana, come è strana la vicenda di questo allenatore che ha vinto, in Italia e in Inghilterra, ...

GOVERNO vs AUTOSTRADE/ La prova Che M5s vuole la fine dell'Italia : I 5 Stelle sono pronti al sacrificio rituale del Paese per conto terzi. La prova la si è avuta con la richiesta di revoca della concessione ad Aspi.

Tre ragazzi sparano da una finestra - ferito un camerunense Che passava per strada : Un altro attacco a persone di colore, dopo il pestaggio dei quattro nordafricani a Palermo , per cui sono ricercati alcuni italiani, un cittadino camerunense è stato ferito a un piede da un piccolo ...

Mario Balotelli - il tramonto di una ex star : fine miserabile - come lo umiliano tutti - e perché - : Porte in faccia a Mario Balotelli . Il 28enne attaccante futuro 'leader' della nuova Nazionale di Roberto Mancini è stato di fatto scaricato dal nuovo allenatore del Nizza , il suo ex compagno ai ...

Fabrizio Corona torna a parlare di Silvia Provvedi - il retroscena sulla fine del loro amore : “vi spiego perchè è finita” : Fabrizio Corona spiega i motivi dell’addio a Silvia Provvedi, l’ex re dei paparazzi racconta i motivi che l’hanno spinto a lasciare la cantante modenese Fabrizio Corona, attualmente in vacanza in Salento con l’ex moglie Nina Moric ed il figlio Carlos, torna a parlare dell’ex fidanzata Silvia Provvedi. La loro storia d’amore, finita poco tempo fa, è terminata in maniera repentina e in molti si sono ...

IL VIADOTTO SIMBOLO DELL'ITALIA/ La fine di un sogno naufragato - anChe - per colpa nostra : Ponte Morandi crollato: è il capolinea di una storia, la fine di un sogno che abbiamo lasciato naufragare per mancanza di cura.

Che tempo farà a Ferragosto e nel fine settimana : Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica militare. Mercoledì 15 agosto Nord: residui temporali su basso Veneto ed Emilia Romagna nel corso della mattinata primo pomeriggio in successivo deciso miglioramento; prevalenza di ampi spazi di sereno sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: rovesci e temporali anche intensi su Marche, Umbria orientale, Abruzzo ed in forma meno accentuata su ...