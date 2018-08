Che cos’è lo Hajj | il significato del pellegrinaggio alla Mecca e le foto più incredibili

Che cos’è PUBG Mobile - il gioco da 100 milioni di download : Zitto zitto, PUBG Mobile mette in cascina un gran bel record di download su Google Play e iTunes App Store. Mentre si aspetta la disponibilità di Fortnite per Android in modo esteso e ufficiale c’è un altro videogioco della stessa categoria che raggiunge l’importante traguardo dei 100 milioni di download. Escludendo, peraltro, Cina, Corea e Giappone. Il titolo è pubblicato da Tencent Games, colosso cinese parte del conglomerato ...

Serie A 2018-2019 : Che cos’è Dazn e come abbonarsi? Le partite che verranno trasmesse : La Serie A 2018-2019 esordirà con la prima giornata prevista per il weekend del 18-20 agosto. Il massimo campionato italiano di calcio inizierà subito dopo Ferragosto, partenza sotto l’ombrellone per le 20 squadre che vorranno subito mettersi in luce in avvio di una stagione che come sempre si preannuncia molto intensa e logorante ma dove lo spettacolo non mancherà davvero mai. La Serie A è stata arricchita in estate dall’arrivo di ...

“Ecco perché è crollato. Io ero lì”. Valerio Staffelli - cos’è successo al ponte Morandi : Continuano a rincorrersi le voci sulla tragedia avvenuta nella mattinata a Genova, quando poco prima di mezzogiorno è crollato un pezzo del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10. Almeno trentacinque le vittime, secondo fonti dei vigili del fuoco: tra i morti c’è anche una bambina. Sedici i feriti: quattro le persone estratte vive dalle macerie. Il bilancio però potrebbe aggravarsi visto che sono ancora numerosi i ...

Che cos’è lo spread : In Italia periodicamente si torna a parlare di spread. Ma cos’è di preciso e perché il suo aumento è considerato un problema? Leggi

West Nile - Che cos’è il virus trasmesso dalla zanzara : Una donna di 74 anni, paziente oncologica terminale, è la terza vittima del 2018 del virus West Nile in Italia. L’anziana, immunodepressa, è morta lunedì all’ospedale di Oderzo, in provincia di Treviso. Il suo quadro clinico si era aggravato negli ultimi giorni, con manifestazioni neurologiche, a cui si è sommata l’infezione da West Nile. Le altre due vittime sono decedute a Ferrara il 9 agosto: avevano 69 e 86 anni ed erano affette da patologie ...

Prestito d’uso in oro : Che cos’è - contratto e contabilizzazione : Il Prestito d’uso in ora è una forma di finanziamento attraverso la quale chi commercializza in oro o chi trasforma tale metallo (quindi un operatore del settore orafo) riceve fisicamente una determinata quantità d’oro in lingotti o barre che utilizza nel processo di produzione. La quantità di metallo acquisita in Prestito è soggetta ad un interesse, con possibilità di proroga. La finalità di questa tipologia di Prestito è quella di fornire ...

Chemsex - cos’è l’uso di droghe per migliorare le prestazioni sessuali : di Gianluca Failla Lo scorso marzo ho partecipato a Berlino alla seconda conferenza europea su un fenomeno che, partito da Londra e Berlino, si sta diffondendo a macchia d’olio in Europa. Ritengo sia opportuno parlare di questo nuovo fenomeno al fine di poterlo comprendere in maniera più efficace. Come Hiv prevention coordinator per una grande charity inglese, seguo la questione in particolare per la sua diffusione nella comunità Msm, ovvero ...

Oscar - Che cos’è il nuovo premio per il film più popolare : Fanno molto discutere gli annunciati cambiamenti che l’Academy, l’organizzazione che assegna i premi Oscar, ha deciso di introdurre nei prossimi anni. Come comunicato dall’organizzazione californiana, una nuova categoria è destinata a farsi spazio tra quelle storiche e sarà destinata alle pellicole di successo popolare (Achievement in Popular film, più precisamente). Ulteriori dettagli sono però attesi per capire meglio cosa e chi intenda ...

Internet - cos’è il funnel e chi sono i guru Che hanno fatto fortuna usandolo : Si chiama funnel mania. La nuova tendenza arriva direttamente dagli Stati Uniti e sta aiutando migliaia di ragazzi a crearsi un lavoro on line e inoltre sostiene gli imprenditori che hanno scelto Internet per superare la crisi economica. Il loro guru è Russell Brunson, americano, 28 anni, che in appena quattro anni ha creato un impero milionario con la piattaforma Clickfunnel, in grado di canalizzare in modo quasi scientifico il traffico web su ...

Che cos’è Qanon - la teoria del complotto del momento : Martedì a un raduno pro-Trump è apparso a un cartello che rimanda alla teoria complottista di Qanon (via The Hill) Un paio di settimane fa Apple ha rimosso dal suo store Qdrops per violazione delle linee guida. La app, ancora disponibile su Android, è stata creata dai coniugi Richard e Adalita Brown e permette di rimanere aggiornati sugli sviluppi della teoria del complotto di Qanon. Non è chiaro se i Brown siano a loro volta dei credenti o se ...

Design vegano : Che cos’è e quali sono i progetti più belli : Di PETA, molti avranno già sentito parlare. Acronimo di “People for the Ethical Treatment of Animals”, è una fondazione britannica impegnata nella tutela degli amici animali. Ora, la sua competenza “invade” anche il mondo del Design: sono infatti nati i PETA Vegan Homeware Awards, una sorta di Oscar per gli arredi vegani volti a riconoscere l’impegno dei Designer, dei brand e dei prodotti che – privi di pelle, ...

Che cos’è la legge Mancino che il ministro Fontana vorrebbe abolire : Lorenzo Fontana, ministro per la Famiglia e la disabilità (Fabrizio Corradetti/LaPresse) A 25 anni dalla sua entrata in vigore, la legge Mancino torna sulla breccia dei media, questa volta perché il ministro per le Politiche per la famiglia Lorenzo Fontana ha proposto di cancellarla, giacché ritenuta “liberticida”. La legge Mancino (qui il testo completo), emanata con decreto e convertita in legge nel giugno 1993, agisce contro ogni forma di ...

52 casi in Emilia Romagna e Veneto - Che cos’è la febbre West Nile? : Salgono a 52 i casi registrati e si arriva a ben due decessi per il contagio del West Nile, un virus che si trasmette attraverso una puntura di zanzare del genere Culex e che si sta diffondendo nelle aree umide dell’Emilia Romagna e del Veneto. Proprio il 2 agosto, infatti, si è aggiunto il secondo decesso di un uomo di 79 anni, residente a Verona. La prima vittima, invece, era un 77enne di Ferrara, già affetto da problemi cronici ...