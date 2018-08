Charles Eames | oltre il tempo Quarant’anni fa moriva il designer che superò le mode

ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 agosto 2018) Poche figure hanno avuto più influenza nella storia del design che(Saint Louis, 17 giugno 1907 – Saint Louis, 21 agosto 1978), architetto eamericano, mancato 40 anni or sono ma la cui notorietà ed esempio sono quanto mai vivi e attuali. La sua attività – da sempre condotta con la moglie Ray Kaiser in un sodalizio dove la fusione fra vita e progetto è stata strettissima e emblematica – ha spaziato in numerosi ambiti, dal design alla grafica all’architettura, passando attraverso ricerche artistiche bi e tridimensionali, fotografie, ma anche una ricca produzione filmica. Gliinfatti hanno costantemente guardato alla diffusione del buon progetto attraverso ogni strumento, dall’insegnamento ai giochi didattici, dalla fotografia al film (questi ultimi assolutamente da vedere). Nel campo dell’arredamento hanno progettato ...