Champions League | playoff | colpo Psv a Borisov | solo un pari in casa per il Benfica

Champions League : blitz Psv - pari Stella Rossa. Il Paok frena il Benfica : Nonostante il caldo d'agosto, è già tempo di Champions League. Nell'andata dei play off, tante le Coppe dei Campioni a scendere in campo per conquistarsi la fase a gironi della prossima edizione. Il ...

Spareggi Champions League 2018 in diretta : formazioni ufficiali e risultati dell'andata LIVE : Preliminare Champions al rush finale. La coppa più ambita sta per completare il suo tabellone in vista del sorteggio del 30 agosto. Questa sera parte l'ultimo turno preliminare con la disputa, dalle ...

Champions League 2018-2019, Play-off andata, analisi e Pronostico di Ajax-Dinamo Kiev, mercoledì 22 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Ajax-Dinamo Kiev, mercoledì 22 agosto. In 180 minuti Ajax e Dinamo Kiev si giocano l'accesso alla fase a gironi di Champions League. Il primo atto di questa bellissima sfida va in scena All'Amsterdam.

L'Inter comincia a pensare alla lista Champions League : deadline 3 settembre : L'obiettivo della scorsa stagione delL'Inter era quello di tornare in Champions League. Un traguardo tagliato grazie al quarto posto finale ottenuto all'ultima giornata con il successo in casa della Lazio in rimonta, tra il 78' e l'82', risultato fissato sul definitivo 3-2 dalla rete di Matìas Vecino. Il sorteggio della massima competizione europea si terrà giovedì 30 agosto alle ore 18 a Montecarlo e vedrà L'Inter in quarta fascia. Questo ...

Inizia ufficialmente questa sera con l'andata dei preliminari l'edizione 2018-2019 della Champions League, la manifestazione eruopea più ambita, conquistata negli ultimi tre anni consecutivi dal Real Madrid. In attesa di vedere all'opera le quattro italiane al via (Juventus, Napoli, Roma e Inter), sono previsti tra oggi e

Il Sorteggio della Champions League 2018-2019 di calcio si svolgerà giovedì 30 agosto (ore 18.00) a Montecarlo nella consueta serata di gala che apre ufficialmente la stagione del grande calcio internazionale. La definizione degli otto gironi della massima competizione continentale per club è uno dei momenti più importanti dell'anno: nel Principato conosceremo la composizione dei vari gruppi, ciascuno composto da quattro formazioni ognuna

La sera del 10 Aprile 2018 resterà indimenticabile per tutti i tifosi della Roma. E' il giorno dell'epica rimonta contro il Barcellona, un 3-0 che ha portato la squadra di Di Francesco in semifinale di Champions League. Il doppio scontro con il Liverpool ha poi lasciato tanto amaro in bocca, soprattutto per una disastrosa partita d'andata e per un ritorno nel quale non sono bastati quattro gol e con alcune decisioni arbitrali

Carlo Ancelotti fa rima con Champions League. Il tecnico emiliano è da sempre un maestro della grande competizione europea e il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare su di lui per lanciare le ambizioni del suo Napoli fuori dai confini italiani e riscattare la bruciante eliminazione nella fase a gironi della passata stagione. Il sorteggio della fase a gironi di Champions League si terrà giovedì 30 Agosto a Montecarlo alle ore

Con l'inizio della stagione calcistica, anche la Champions League si prepara a fare il suo ritorno. Giovedì 30 agosto, a Montecarlo, saranno sorteggiati i gironi dell'edizione 2018/2019 della più prestigiosa competizione continentale per club. Quattro le squadre italiane al via e tra queste anche l'Inter, che fa il suo ritorno sul più grande palcoscenico europeo dopo sei anni (ultima partecipazione 2011/12). I nerazzurri hanno

Con l'inizio della stagione calcistica, anche la Champions League si prepara a fare il suo ritorno. Giovedì 30 agosto, a Montecarlo, saranno sorteggiati i gironi dell'edizione 2018/2019 della più prestigiosa competizione continentale per club. Quattro le squadre italiane al via e tra queste, ovviamente, anche la Juventus, campione d'Italia in carica. La Coppa è diventata quasi un'ossessione per i bianconeri, dopo le