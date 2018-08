Cercasi libraio alle Maldive L’offerta di lavoro da sogno | in un resort di lusso a

Cercasi libraio ALLE MALDIVE/ L'offerta di lavoro da sogno : i requisiti per essere assunti : CERCASI LIBRAIO ALLE MALDIVE: L'offerta di lavoro di un giovane uomo d'affari inglese. Tre mesi in un resort di lusso: l'annuncio per ora è andato deserto, ecco perché...(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 12:25:00 GMT)

Cercasi libraio per un bookshop… alle Maldive : «Chiamata alle armi» per i bibliofili che amano i libri tanto quanto il sole e le spiagge delle Maldive. Philip Blackwell, rampollo di una famiglia di librai, cerca personale per il suo nuovo business: una libreria con sede nel lussuoso resort ecologico di Soneva Fushi, nelle Maldive, appunto. «La retribuzione è irrisoria, ma i benefit sono ineguagliabili», spiega Blackwell nell’annuncio di lavoro. «Il ruolo è in evoluzione e dipende da te ...