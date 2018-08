C' è legame tra Salvini al potere e il crollo del ponte di Genova

Si rafforza il legame tra Abruzzo e Argentina - al via nuove iniziative anche con il Belgio : L' Argentina è il Paese che ospita la più estesa comunità abruzzese al mondo e mantiene con la terra d'origine un legame di straordinario affetto, come verificato lo scorso anno, durante la Seduta ...

Tatuaggi per sorelle : idee su frasi e simboli sul legame tra due sorelle : Nel corso degli ultimi anni anche in Italia si sta diffondendo la moda dei Tatuaggi , una pratica ritenuta molto importante da chi sceglie di farsi iscrivere dei simboli con l’inchiostro sulla propria pelle poiché molto spesso ciò che viene riportato assume a livello personale delle valenze di significato molto particolari e a tratti uniche. Il Tatuaggi o tra sorelle è forse una delle forme più importanti di condivisione per rappresentare un ...

Non c’è legame tra vaccini e autismo : la Cassazione nega l’indennizzo a una famiglia : La Corte suprema di Cassazione ha nega to un indennizzo richiesto da un padre, convinto che il figlio fosse diventato autistico dopo la somministrazione del vaccino Cinquerix (contro difterite, haemophilus influenzae b, pertosse, poliomielite e tetano) e del vaccino Engerix B (contro l’epatite di tipo b).-- I fatti risalgono al 2001 e l’uomo ha agito contro il ministero della Salute e contro la regione Campania, appellandosi alla legge 210 del ...

Beautiful trame americane : arriva l'intrigante Zoe - un legame misterioso con Xander : Che la Forrester Creations sia un porto di mare è noto a tutti i fan della storica soap opera della CBS, con personaggi nuovi o storici che vengono assunti e licenziati in continuazione: come le più recenti anticipazioni delle puntate americane di Beautiful [VIDEO], che ci riportano gli spoiler degli episodi appena mandati in onda negli Usa, tra i prossimi arrivi prossimi per noi spettatori italiani vanno segnalati quelli di Zoe e del cugino di ...