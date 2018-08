C’è ghiaccio sulla Luna | dice la NASA

C’è ghiaccio sui poli della Luna : (foto: Nasa) Tanti pallini blu, concentrati in prossimità dei poli, all’ombra dei crateri, nelle zone più fredde della Luna. Tutti quei pallini in evidenza nelle foto appena diffuse dalla Nasa corrispondono a tutte le zone in cui è presente ghiaccio sui poli Lunari. La prova definitiva, raccontano gli autori della scoperta sulle pagine di Pnas, dell’esistenza di ghiaccio sulla superficie Lunare, di cui finora si avevano solo prove ...