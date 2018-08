Cda Autostrade | dossier crollo ponte Genova Caos revoca e nazionalizzazione | scontro

In corso Cda di Autostrade - domani tocca ad Atlantia : Dal Consiglio di Amministrazione potrebbero uscire decisioni importanti dopo il disastro di Genova. Diversi i punti su cui concentrarsi: la lettera di revoca della concessione da parte del governo è ...

Genova - al via il Cda di Autostrade per informativa. Zona rossa chiusa per motivi di sicurezza : Intanto, continua la polemica politica sulla decisione di revocare la concessione alla società e sulla possibilità di nazionalizzare la rete autostradale . Toti: nazionalizzare è nostalgia da Prima ...

Genova - oggi il Cda Autostrade. Conte : '500 milioni stanziati? Pochi' - : Il presidente del Consiglio conferma la volontà del governo e annuncia una contromossa in caso di penali contro lo Stato. Intanto su Twitter si accende la polemica tra Matteo Renzi e il M5S per un ...

GENOVA - Cda Autostrade IN CORSO/ Crollo ponte - Giorgetti ‘frena’ M5s : “non statalizzare” : AUTOSTRADE per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di GENOVA. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 12:35:00 GMT)

Crollo Ponte Morandi a Genova - in corso Cda Autostrade per l'Italia : Teleborsa, - Ha preso il via il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia. Sul tavolo il tragico evento del Crollo di una sezione del Ponte Morandi di Genova. Domani 22 agosto si riunirà,...

Autostrade e Atlantia - doppio Cda : "misure sostegno per vittime Genova"/ Ma Conte conferma revoca concessione : Autostrade per l'Italia e Altlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: 'fondi modesti'.

Autostrade e Atlantia - doppio Cda : “misure sostegno per vittime Genova”/ Ma Conte conferma revoca concessione : Autostrade per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 11:25:00 GMT)

Crollo Ponte Morandi - per Atlantia e Autostrade doppio Cda in vista : Teleborsa, - doppio CdA in vista per Autostrade per l'Italia e Atlantia. I due Board si terranno, rispettivamente, oggi 21 agosto e domani 22 agosto 2018, entrambi alle ore 11:00. I meeting sono stati ...

Crollo Ponte Morandi - per Atlantia e Autostrade doppio Cda in vista : doppio CdA in vista per Autostrade per l'Italia e Atlantia . I due Board si terranno, rispettivamente, oggi 21 agosto e domani 22 agosto 2018, entrambi alle ore 11:00. I meeting sono stati convocati ...

Oggi Cda Autostrade e domani Atlantia : 7.00 I consigli di amministrazione di Autostrade per l'Italia e Atlantia,in merito al crollo di una sezione del ponte Morandi a Genova, si terranno rispettivamente Oggi e domani alle 11. Lo rende noto un comunicato congiunto di Atlantia e Autostrade. Al centro dei Cda le misure di sostegno: "affrontare i disagi causati dal crollo, attraverso la messa in opera delle iniziative già intraprese a favore delle famiglie e del territorio colpito che ...