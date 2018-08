Cavo giostra si stacca - grave una bimba : Bari, 21 ago. (Adnkronos) - Una bimba di sei anni è ricoverata al Policlinico di Bari da ieri sera quando è stata colpita da un tirante delle dimensioni di un metro e mezzo, staccatosi improvvisamente, per cause in corso di accertamento, da una ruota panoramica per bambini in un parco giochi di Giov

Ruota panoramica killer : bambina di 6 anni colpita da Cavo giostra/ Ultime notizie Bari - operata d'urgenza : Bari, cavo giostra si stacca e colpisce bambina: è grave. Ultime notizie, colpita anche la mamma della piccola di 5 anni: ecco cos'è successo, indagano i carabinieri(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:33:00 GMT)

Cavo giostra colpisce bimba. E' grave : 14.52 Una bimba di sei anni è ricoverata in ospedale in gravi condizioni a causa di un incidente avvenuto durante la festa patronale in un parco giochi a Giovinazzo (Bari). La piccola è stata colpita alla testa dal Cavo di una ruota panoramica che si è sganciato ed è caduto a terra. Al momento del colpo la bimba stava passeggiando con la mamma. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.

BARI - Cavo giostra SI STACCA E COLPISCE BAMBINA/ Ultime notizie - bimba di 4 anni operata d’urgenza : BARI, CAVO GIOSTRA si STACCA e COLPISCE BAMBINA: è grave. Ultime notizie, colpita anche la mamma della piccola di 5 anni: ecco cos'è successo, indagano i carabinieri(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 13:34:00 GMT)

Bari - il Cavo di una giostra cede e colpisce una bimba di 4 anni : è grave : Inizia in modo nefasto la terza settimana di agosto, solitamente scelta per trascorrere le vacanze in parchi divertimento come gli Acquapark o Gardaland. Nella giornata di ieri, infatti, c’è stata grande paura a Ravenna, dove sorge Mirabilandia: un incendio ieri pomeriggio è divampato nel parco divertimenti. Intorno alle 18, in un’area vicina al Katun – come riporta Il Resto del Carlino – sono andate a fuoco alcune ...

Bari - Cavo giostra si stacca e colpisce bambina : è grave/ Ultime notizie - colpita anche la mamma : Bari, cavo giostra si stacca e colpisce bambina: è grave. Ultime notizie, colpita anche la mamma della piccola di 5 anni: ecco cos'è successo, indagano i carabinieri(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 12:42:00 GMT)

Bari - Cavo giostra cede e colpisce bimba in testa : è grave : Una bambina di sei anni è ricoverata in ospedale con prognosi riservata dopo essere stata colpita da un tirante di una giostra, nel parco giochi allestito a Giovinazzo, Bari, per la festa patronale. E'...