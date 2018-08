Caso Manuela Bailo | “Caduta dalle scale | non l’ho fatto apposta”

ilnotiziangolo

(Di martedì 21 agosto 2018) Ilè ancora al vaglio degli inquirenti in queste ore, in seguito alla confessione di Fabrizio Pasini. Il sindacalista UIL di 48 anni ha ammesso nei giorni scorsi di essere il responsabile dell’omicidio della donna, sua amante. A suo diresarebbe tuttavia morta a causa di una caduta accidentale e sarebbe stata la tensione del momento a spingerlo ad occultarne il corpo.è morta poche ore dopo l’incontro con Fabrizio Pasini Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, sembra che la vittima ed il reo confesso si siano incontrati nella serata del 28 luglio. A distanza di poche ore, la coppia avrebbe iniziato a litigare furiosamente: Pasini ha confessato di aver spinto in quest’occasione la donna, che sarebbe quindi caduta. Colto dal panico avrebbe decido di nascondere il suo corpo nella cascina di Azzanello, dove ...