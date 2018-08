Caporalato | a Foggia furgone con 17 migranti a bordo sfugge ai carabinieri | 2 arresti

Strage di braccianti a Foggia - tre indagati con l'accusa di Caporalato | : La Procura di Larino ha iscritto nel registro degli indagati tre persone con l'ipotesi di reato di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato, avviata ...

Foggia - 3 indagati per la strage dei 12 immigrati morti in un incidente stradale al rientro dai campi. I pm : “Caporalato” : Tre operatori del settore agricolo sono indagati per la morte dei 12 immigrati, avvenuta lo scorso 6 agosto, in un incidente stradale a Lesina, nel Foggiano, mentre rientravano dai campi di pomodoro. L’accusa della procura di Larino è sfruttamento ed intermediazione illecita. In Molise, infatti, hanno sede la maggior parte delle aziende per le quali lavoravano i braccianti. L’inchiesta è scattata all’indomani della morte dei ...

Tre indagati per Caporalato per i 12 migranti morti in un incidente stradale nel foggiano : Tre persone sono state iscritte sul registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato. Le indagini sono scattate all'indomani della morte di 12 immigrati, a Lesina (Foggia) in un incidente stradale mentre venivano trasportati nei campi di pomodoro.L'indagine, coordinata dal Procuratore capo di Larino, Antonio La Rana, vede coinvolti tre operatori del settore agricolo. L'ipotesi di reato ...

Caporalato a Foggia - indagate tre persone per la strage dei 12 braccianti : Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la strage dei braccianti verificatasi lo scorso 6 agosto in Puglia. L'ipotesi di reato per i tre esperti del settore agricolo è di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita. Continua così l'indagine delle procure di Lariano e Foggia.Continua a leggere

Caporalato - 3 indagati per i 12 migranti morti a Foggia nello schianto di un furgoncino : La procura di Larina indaga sull'incidente avvenuto a Lesina perchè in Molise ha sede l'azienda agricola per la quale lavoravano la maggior parte delle vittime

Caporalato : indagini a Foggia e Larino : ANSA, - BARI, 13 AGO - Sono due le Procure che indagano sulle presunte condizioni di sfruttamento dei 12 braccianti africani morti una settimana fa in un incidente stradale in provincia di Foggia ...

Caporalato - arrestato autista a Foggia : 17.46 Dopo un inseguimento nelle campagne di Foggia, la polizia ha arrestato un senegalese di 32 anni perché sorpreso alla guida di uno dei furgoni che ogni giorno trasportano illegalmente nei campi i braccianti. L'immigrato ha un regolare permesso di soggiorno. Alla vista delle pattuglie della polizia è fuggito. Quando è stato bloccato non aveva documenti né patente. Gli agenti hanno recuperato un quadernone con nomi,cifre,giornate lavorative ...

Caporalato - inseguito e arrestato nel Foggiano un autista di furgone per braccianti : settimo sequestro in 4 giorni : Un cittadino senegalese di 32 anni, Bah Mamadou, con regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla polizia all’alba dopo un inseguimento nelle campagne di Foggia, perché sorpreso alla guida di uno dei tanti furgoni che ogni giorno trasportano illegalmente nei campi i braccianti reclutati per la raccolta dei pomodori. L’uomo era alla guida di un furgone Renault Master, simile ai quelli sui quali viaggiavano i 16 migranti morti nei ...

Foggia - blitz contro Caporalato : denunciato imprenditore/ Ultime notizie : bloccato furgoncino con braccianti : Foggia, blitz contro caporalato: denunciato imprenditore. Ultime notizie, i militari hanno bloccato un furgoncino con braccianti a bordo, controlli nelle campagne(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 13:25:00 GMT)

Caporalato : la marcia dei braccianti a Foggia. Pm : per controlli - più risorse : Giornata di manifestazioni contro il Caporalato, dopo i due tragici incidenti stradali in cui, a distanza di pochi giorni, hanno perso la vita 16i migranti. 'Mai schiavi', l'urlo dei berretti rossi ...

Foggia - indagine per Caporalato su aziende molisane e pugliesi. Cgil : “Fenomeno criminale da 15mila persone” : Un fascicolo contro ignoti per fare accertamenti sulle aziende per le quali lavoravano i braccianti rimasti uccisi nell’ultima strage stradale. È quello che ha aperto la procura di Foggia dopo la morte di 12 braccianti nigeriani morti il 6 agosto scorso in un incidente stradale all’altezza dello svincolo per Lesina (Foggia) sulla Statale 16. Le aziende attenzionate sono una molisana e altre pugliesi. Nell’inchiesta si ipotizza il reato di ...

Foggia - “il Caporalato non va ridotto a un problema di mafia. Nulla è cambiato dal 2011 - sfruttato oltre 1/3 dei braccianti” : “Questo è un problema di mafia, non di manodopera in nero e di caporalato”. I 16 braccianti stranieri morti tra sabato e lunedì sulle strade della provincia lo hanno convinto a scendere fino a Foggia e nella conferenza stampa di martedì Matteo Salvini ha tagliato i concetti, sgrossato gli spigoli. “Lo sfruttamento del lavoro agricolo non può essere ridotto a un problema di mafia”, risponde Yvan Sagnet, che oggi è a ...