Caos in Lega Pro | verso altro rinvio calendari

Caos totale in Serie B : sorteggiate le giornate dopo un clamoroso “testa a testa” FIGC-Lega : Caos CAMPIONATI- E’ guerra aperta tra la Lega di Serie B e la Figc. I calendari prendono forma dopo oltre due ore di braccio di ferro. In attesa di capire se, dopo i fallimenti di Cesena e Bari, l’esclusione dell’Avellino e in attesa di conoscere l’esito dei ricorsi di Ternana e Pro Vercelli al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni contro il blocco dello stop ai ripescaggi – il prossimo campionato cadetto ...

Serie B nel Caos - il sindaco di Catania minaccia l’azione legale in caso di mancato ripescaggio : Stiamo seguendo costantemente la vicenda relativa all’incredibile golpe che FIGC e Lega Serie B stanno tentando ai danni del Catania. In questi minuti insieme all’assessore allo Sport Sergio Parisi abbiamo compiuto i passi necessari per ribadire alle istituzioni calcistiche che il ripescaggio è un diritto e che qualunque altra soluzione determinerà una reazione dura e inflessibile”. Lo ha detto il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in ...

Sui vaccini regna il Caos Lega piegata alla linea M5s : Molti Paesi al mondo non obbligano ma educano'. E quest'inverno, al grido 'vaccini sì, obbligo no', il leader leghista si scagliava contro le norme Lorenzin e sottolineava 'le utilità ma anche i ...

Lega Pro nel Caos - Serie C a rischio : l’inizio è rinviato ma il campionato “potrebbe essere sospeso” : Serie C, caos INIZIO campionato- Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha deciso di posticipare l’inizio del campionato di Serie C alla prima domenica di settembre, ma nella riunione odierna ha anche deciso di indire un’assemblea per mercoledì 22 agosto a Roma per decidere “se sospendere o meno il campionato in assenza di certezze economico-finanziarie e per la precarietà della governance del calcio italiano”. ...

SALVINI VS BERLUSCONI : “PRONTO A PRENDERMI FORZA ITALIA”/ Caos Centrodestra : Letta & Tajani - il “no” alla Lega : SALVINI accusa BERLUSCONI, "pronto a PRENDERMI FORZA Italia": ministro contro Cav, "ha scelto il Partito Democratico, così il Centrodestra finisce", ultime notizie(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 18:25:00 GMT)

Serie B - è Caos ripescaggi : la Lega di B proclama campionato a 20 squadre. E la Figc? : Con una nota inviata alla Figc, alla Covisoc e alle società che hanno chiesto il ripescaggio, la Lega di Serie B ribadisce con fermezza la propria posizione: i l prossimo anno nella Serie cadetta ...

Caos SIRIA/ Il doppio gioco criminale che lega Erdogan agli islamisti : La liberazione completa della parte meridionale della SIRIA è solo questione di giorni. Il problema che resta da risolvere si chiama Turchia. Ecco perché. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 06:08:00 GMT)CAOS SIRIA/ La richiesta di Trump a Putin che prova il fallimento degli Usa, di P. RicciCAOS SIRIA/ Il ruolo di Assad nel vertice di Helsinki fra Trump e Putin, di P. Ricci

CDP - SALTA VERTICE GOVERNO : SALVINI - “NON SAPEVO NULLA”/ Caos nomine : Tria irritato - trattativa Lega-M5s : Conte annulla VERTICE su nomine Cdp: SALVINI smentisce il Premier, "non SAPEVO nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-Tria impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 20:53:00 GMT)

Fondi Lega - confermata la richiesta di confisca dei 49 milioni : “Caos organizzato deliberatamente” : Il sostituto procuratore generale Enrico Zucca ha chiesto che venga confermata la confisca diretta di 49 milioni di euro alla Lega in merito all'inchiesta per la truffa ai danni dello Stato sui rimborsi del partito. Chiesta, inoltre, la condanna ad un anno e dieci mesi per l'ex segretario della Lega Nord Umberto Bossi.Continua a leggere

Lega - il pg di Genova Zucca : “Nei conti c’era un Caos totale - voluto e funzionale a consentire ciò che è accaduto” : “Nei conti della Lega c’era un caos totale, ma non si trattava di un caos primordiale e creativo, bensì di un caos voluto e funzionale a consentire ciò che è accaduto”. Il sostituto procuratore generale Enrico Zucca ha iniziato nella requisitoria del processo d’appello per la maxi truffa dei rimborsi elettorali ai danni del Parlamento, circa 49 milioni, messa in atto tra il 2008 e il 2010 dai vertici della Lega di allora. A ...

Lega - il pg di Genova Zucca : “Nei conti c’era un Caos totale : voluto e funzionale a consentire ciò che è accaduto” : “Nei conti della Lega c’era un caos totale, ma non si trattava di un caos primordiale e creativo, bensì di un caos voluto e funzionale a consentire ciò che è accaduto”. Il sostituto procuratore generale Enrico Zucca ha iniziato nella requisitoria del processo d’appello per la maxi truffa dei rimborsi elettorali ai danni del Parlamento, circa 49 milioni, messa in atto tra il 2008 e il 2010 dai vertici della Lega di allora. A ...

Fondi Lega : pg Zucca - Caos conti deliberatamente organizzato : Il sostituto procuratore generale Enrico Zucca afferma che i conti della Lega sono stati deliberatamente confusi. "Qui era il caos totale, ma non un caos primordiale, creativo, bensì un caos deliberatamente organizzato per poter consentire ciò che poi è successo", ha detto Zucca nel corso della requisitoria nel processo d'appello a carico di Umberto Bossi, Francesco Belsito e tre ex revisori contabili del ...

Gelmini - tra M5s e Lega è Caos su tutto : ANSA, - ROMA, 11 LUG - "Sui migranti, sulla gestione dei porti e sul dialogo con le imbarcazioni che solcano il Mediterraneo - nonostante ripetuti vertici a Palazzo Chigi e comunicati stampa di ...

Caos NOMINE/ Tutti i nomi del valzer che divide M5s e Lega : La Lega un po' di pratica ce l'ha, ma i 5 Stelle sembrerebbero proprio non saper dove pescare. E il valzer delle nomiNE in Cdp, Vigilanza Rai etc. non si chiude. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 06:02:00 GMT)nomiNE E SOLDI/ L'Iva e il manuale Cencelli mandano in crisi il Salvimaio, di A. Del DucaFINANZA & nomiNE/ Cdp in cerca di identità (e di presidente) dopo gli errori di Monti e Renzi, di S. Luciano