Canoa velocità | Mondiali 2018 | Italia competitiva nella canadese | ancora indietro nel

Canoa velocità - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Carlo Tacchini chiamato al triplo impegno : Sono 11 gli equipaggi che l’Italia porterà in acqua a Montemor O Velho, in Portogallo, per i Mondiali di Canoa velocità: la rassegna inizierà domani con le prime gare della paraCanoa, mentre a partire da giovedì in acqua anche i normodotati. Finali spalmate su tre giorni, da giovedì a domenica. Andiamo a scoprire tutti gli equipaggi azzurri: KAYAK SENIOR MASCHILE Manfredi RIZZA (K1 200): la concorrenza con l’emergente Di Liberto sta ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Saranno le acque lusitane di Montemor o Velho ad ospitare i Mondiali di Canoa velocità e paraCanoa: dal 22 al 26 agosto si terranno le gare che assegneranno i titoli iridati in tutte le specialità, olimpiche e non. La finali di Canoa velocità saranno trasmesse in diretta streaming su canoeICF. Di seguito il calendario completo dei Mondiali di Canoa velocità e paraCanoa con l’indicazione dell’ora italiana delle gare: Mercoledì 22 ...

Canoa velocità - Mondiali Universitari 2018 : l’Italia conquista sei medaglie a Szolnok : l’Italia conquista sei medaglie ai Mondiali Universitari di Canoa velocità, che si sono svolti questo fine settimana a Szolnok (Ungheria). Il bottino azzurro per questa rassegna iridata è di un oro, tre argenti e due bronzi. La vittoria arriva nel K2 200 metri con la coppia formata da Michele Bertoli e Carmelo la Spina che si è imposta con il tempo di 32.343, riuscendo ad avere la meglio su Spagna (32.871) e Polonia (33.087). Argento poi per il ...

Canoa velocità - Mondiali Junior e Under 23 2018 : nessuna medaglia azzurra nell’ultima giornata. Sesto il K2 junior femminile : L’ultima giornata di gare dei Mondiali junior e Under 23 di Canoa velocità di Plovdiv (Bulgaria) non regala medaglie all’Italia. Gli azzurri sono infatti riusciti a centrare due finali nelle gare sui 500 metri, ma senza trovare il grande acuto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di questa giornata conclusiva. Partiamo dal K2 junior dove Lucrezia Zironi e Giulia Senesi chiudono la finale al Sesto posto. La giovanissima coppia azzurra, ...

Canoa velocità - Mondiali Junior e Under 23 2018 : tre bronzi per l’Italia! Tacchini - Di Liberto e Bellan salgono sul podio : Grande Italia nella terza giornata di gare dei Mondiali Junior e Under 23 di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Plovdiv (Bulgaria). Infatti nelle finali odierne sui 200 metri arrivano tre medaglie di bronzo azzurre. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo da Carlo Tacchini che dopo l’argento nei 1000 metri, sale sul podio anche nel C1 Under 23 200 metri. Il 23enne di Verbania si è confermato ancora una volta ...

Canoa velocità - Mondiali junior/under 23 Plovdiv 2018 : Carlo Tacchini d’argento nel C1 1000 metri : Arriva la prima medaglia a Plovdiv, in Bulgaria, per i colori azzurri ai Mondiali junior/under 23 di Canoa velocità: Carlo Tacchini nel C1 1000 metri maschile under 23 chiude in seconda posizione, beffato nel finale dal tedesco Conrad-Robin Scheibner, che lo supera, piuttosto nettamente, negli ultimi 250 metri. Carlo Tacchini chiude in 4’09″624, battuto dall’atleta teutonico che, dopo essere stato alle spalle dell’azzurro ...

Canoa velocità - Mondiali junior/under 23 Plovdiv 2018 : Tacchini e Di Liberto in grande spolvero : Iniziano bene a Plovdiv, in Bulgaria, per i colori azzurri i Mondiali junior/under 23 di Canoa velocità: hanno vinto le rispettive batterie Carlo Tacchini nel C1 1000 metri e Domenico Andrea Di Liberto nel K1 200 metri. Il primo è passato direttamente in finale, mentre il secondo si è qualificato alle semifinali. Carlo Tacchini chiude in 3’56″782 e precede il russo Chebotar ed il lituano Korobov, e domani alle ore 16.00 scenderà in ...

Canoa velocità - Mondiali junior/under 23 Plovdiv 2018 : Carlo Tacchini guida la squadra azzurra : Scatteranno domani a Plovdiv, in Bulgaria, i Mondiali junior / under 23 di Canoa velocità: l’Italia vi prenderà parte con 12 atleti tra gli under 23 e 18 nella categoria junior. Spiccano i nomi di Carlo Tacchini nella canadese under 23 e di Andrea Domenica Di Liberto nel kayak della stessa categoria, e di Lucrezia Zironi, qualificata agli YOG di Buenos Aires di ottobre, nel kayak junior. Di seguito l’elenco completo degli azzurrini ...

Canoa velocità - i convocati dell’Italia per il raduno in Val Senales : 19 gli azzurri impegnati : Scatterà domani, 11 luglio, e si concluderà il 4 agosto il raduno della nazionale italiana di Canoa velocità: in Val Senales un lungo periodo di allenamenti aspetta gli azzurri, che si prepareranno così ai Mondiali in programma dal 23 al 26 agosto a Montemor O Velho. Sono stati convocati per l’occasione 19 atleti, spicca l’assenza del nome di Carlo Tacchini. Di seguito l’elenco completo degli azzurri impegnati. KAYAK SENIOR ...

Canoa velocità - Europei Under23 Auronzo 2018 : Andrea Di Liberto campione nel K1 200 metri - Carlo Tacchini ancora sul podio! : Arrivano due podi per l’Italia nell’ultima giornata degli Europei under 23 di Canoa velocità, chiusi oggi ad Auronzo di Cadore: oro e titolo continentale di categoria nella distanza sprint del kayak per Andrea Di Liberto, mentre Carlo Tacchini si conferma un fenomeno, centrando l’argento sulla distanza più breve della canadese. Nel K1 200 metri maschile il nuovo campione europeo under 23 è il nostro Andrea Di Liberto, che vince ...

Canoa velocità - Europei Junior e Under23 2018 : Carlo Tacchini trionfa nel C1 1000 metri! Freschi e Beccaro d’argento nel K2 : L’Italia conquista due medaglie agli Europei Junior e Under 23 di Canoa velocità ad Auronzo di Cadore (Belluno). Nella terza giornata di gare sulle acque del lago di Santa Caterina, Carlo Tacchini conquista il titolo nel C1 1000 metri, mentre Tommaso Freschi e Luca Beccaro ottengono l’argento nel K2 1000m. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Partiamo dalla canadese dove Tacchini rispetta il pronostico e si impone ...

Canoa velocità - Europei Junior e Under23 2018 : grande Italia nella seconda giornata. Dieci equipaggi azzurri volano in finale : L’Italia brilla nella seconda giornata degli Europei Junior e Under 23 di Canoa velocità ad Auronzo di Cadore (Belluno). Sulle acque del lago di Santa Caterina Dieci equipaggi azzurri ottengono il pass diretto per la finale sulle distanze dei 200, 500 e 1000 metri e si aggiungono così alle tre che si erano qualificate ieri. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Partiamo dagli Under 23 dove volano direttamene in finale Carlo ...

Canoa velocità - Europei Under23 Auronzo 2018 : tre equipaggi azzurri in finale nelle specialità olimpiche : Si chiude con un bilancio positivo la prima giornata di gare degli Europei under 23 di Canoa velocità ad Auronzo di Cadore (Belluno), dove sono andate in scena le batterie sui 1000 ed i 500 metri. L’Italia porta in finale ben tre equipaggi, tutti in specialità olimpiche. Carlo Tacchini non tradisce e nel C1 1000 metri vince a mani basse la batteria in 4’05″023 staccando il pass per la finale, dove probabilmente se la vedrà con ...