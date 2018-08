Campidoglio | Ponte della Magliana | attività sorveglianza e manutenzione

Salvini : aspetto relazione Campidoglio su ponte della Magliana : Roma, 20 ago., askanews, - 'Sono andato a ribeccarmi gli whatsapp: i vigili del fuoco in un sopralluogo a febbraio sul ponte della Magliana, progettato dall'ingegner Morandi, ndr., e avevano ...

Crollo ponte Genova - Raggi : stasera Colosseo e Campidoglio spenti a lutto : “Roma si stringe a Genova in queste ore di profondo dolore. Questa sera, nella giornata di lutto nazionale per le vittime del Crollo del ponte, verra’ spenta l’illuminazione del Colosseo, di Palazzo Senatorio e di Fontana di Trevi dalle 22 alle 23. Bandiere a mezz’asta nei palazzi istituzionali. Abbiamo anche deciso di annullare gli spettacoli di questa sera al Foro di Augusto e al Foro di Cesare, come al Colosseo. Il ...

Crollo Ponte Genova - il Campidoglio : per il viadotto della Magliana oltre 2 milioni di euro : “L’Amministrazione capitolina per il Ponte del viadotto della Magliana ha stanziato a Bilancio 2018 oltre 2 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria. Per la sicurezza dei 400 ponti di Roma Capitale, l’Amministrazione esegue un regolare monitoraggio”. Così il Campidoglio replica ad una serie di sollecitazioni giunte dal Pd e da Fdi alla necessita’ di intervenire per salvaguardare il viadotto della ...

Ponte della Magliana. Campidoglio ha stanziato oltre 2 milioni di euro : L’Amministrazione capitolina per il Ponte della Magliana ha stanziato a Bilancio 2018 oltre 2 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria. Per la sicurezza dei 400 ponti di Roma Capitale, l’amministrazione esegue un regolare monitoraggio. Cosi’ in una nota il Campidoglio. Per tutte le opere di manutenzione urbana di viabilità inter-municipale (ponti, strade, gallerie) nel Bilancio 2018-2020 sono previsti oltre ...