Camila Giorgi esce di scena | Bencic ai quarti di finale

Tennis - WTA New Haven 2018 : Camila Giorgi esce di scena negli ottavi di finale. L'azzurra ko contro Belinda Bencic : Niente da fare per Camila Giorgi nel WTA di New Haven , Stati Uniti, . L'azzurra è stata eliminata negli ottavi di finale del torneo statunitense dalla svizzera Belinda Bencic , n.43 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 44 minuti di partita. Un match molto lottato, all'insegna dei break e tipico del Tennis femminile. Purtroppo Camila ha pagato a caro prezzo i troppi ...

Wta New Haven - Semaforo rosso per Camila Giorgi - ai quarti va Bencic : Dopo Halep, anche la fresca campionessa di Cincinnati Kiki Bertens e l'ex numero 4 del mondo Johanna Konta si ritirano dal torneo. Al posto dell'olandese subentra la lucky loser Paulina Parmentier, ...

US Open 2018 - Camila Giorgi unica speranza azzurra. Il tennis femminile italiano annaspa : Proprio come già accaduto a Wimbledon nel tabellone femminile degli US Open per l’Italia ci potrebbe essere la sola Camila Giorgi. In questo momento la marchigiana è l’unica azzurra già presente nel main draw dello Slam americano ed il rischio è quello che nessuna altra italiana possa aggiungersi alla numero 45 del mondo. Giorgi, però, che resta una possibile mina vagante in quel di New York. Dopo lo straordinario exploit ...

Tennis - WTA New Haven 2018 : si ritira Simona Halep! Camila Giorgi sfiderà Belinda Bencic : Niente sfida alla numero uno al mondo per Camila Giorgi al secondo turno del torneo WTA New Haven 2018 : la romena Simona Halep si è ritirata e, comunicazione di pochi minuti fa, sarà rimpiazzata al secondo turno dall' elvetica ...

Tennis - Wta di New Haven : Camila Giorgi formato super - annichilita la Bogdan - adesso c’è Halep! : Wta di New Haven, Camila Giorgi vince e convince contro la Bogdan e si appresta a giocare agli ottavi di finale contro la testa di serie numero 1 L’azzurra Camila Giorgi approda agli ottavi di finale del torneo Wta di New Haven, battendo l’avversaria odierna Ana Bogdan con il punteggio di 6-3 6-2. Una prova convincente della nostra Camila, la quale nel prossimo turno affronterà la romena Simona Halep, numero 1 del seeding e ...

Tennis - WTA New Haven 2018 : Camila Giorgi approda al secondo turno. Superata Ana Bogdan : Dopo aver superato i tre turni di qualificazione, Camila Giorgi si regala la sfida alla numero uno mondiale, la romena Simona Halep, nel secondo turno del tabellone principale del torneo WTA di New Haven: l’azzurra ha superato pochi minuti fa un’altra romena, la qualificata Ana Bogdan, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e diciassette minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra tiene il servizio in apertura dopo 18 punti e ...

Nuova Classifica WTA 20/08/2018 – Simona Halep allunga sulle inseguitrici : Camila Giorgi n°1 d’Italia : Simona Halep comanda la Nuova Classifica WTA aggiornata al 20/08/2018: la tennista romena allunga sulle inseguitrici nonostante la finale persa a Cincinnati Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA aggiornata al 20/08/2018 vede ancora al comando Simona Halep. Nonostante la tennista romena abbia perso la finale a Cincinnati, è riuscita comunque a staccare le ...

WTA New Haven – Camila Giorgi liquida Samantha Stosur : l’azzurra acccede al main draw : Camila Giorgi supera l’ultimo turno di qualificazione al WTA di New Haven: l’azzurra batte in due set Samantha Stosur e accede al main draw Camila Giorgi ce l’ha fatta! La tennista azzurra ha staccato il pass per l’accesso al main draw del WTA di New Haven vincendo l’ultimo turno di qualificazione. Camila Giorgi, attuale numero 40 del mondo (nonchè n°1 d’Italia) ha superato l’esperta australiana Samantha Stosur (n°65 del ranking ...

WTA Cincinnati – Troppa Keys per Camila Giorgi - l’azzurra stesa in due set dalla statunitense : Si ferma al secondo turno la corsa di Camila Giorgi al Masters 1000 di Cincinnati, l’italiana cede in due set alla Keys Finisce al secondo turno l’avventura di Camila Giorgi al Masters 1000 di Cincinnati, la tennista italiana cede infatti alla statunitense Keys con il punteggio di 6-2 6-2. Una partita a senso unico che premia l’americana, molto più concentrata della sua avversaria per tutto l’arco del match. Un ...

Tennis - US Open 2018 : Camila Giorgi - la possibile mina vagante del torneo : L’Italia del Tennis femminile in questo momento è solo Camila Giorgi. Proprio come già accaduto a Wimbledon, c’è il forte rischio che la marchigiana sia davvero l’unica azzurra presente in tabellone a New York, anche perché appare molto difficile che altre italiane riescano a superare le sempre difficili qualificazioni. Una Giorgi, però, che resta il solito grande punto di domanda. Dopo lo straordinario exploit sull’erba ...