Calcoli Mediobanca | per la revoca della concessione lo Stato pagherebbe 22 | 2 miliardi ad

(Di martedì 21 agosto 2018)riconsidera la modalità di calcolo dell'indennità che lodovrebbe pagare ad Autostrade per l'Italia a causaanticipatae sostiene che il costo per l'Erario non sarebbe di 10,8di euro, come affermato questa mattina in un report, ma bensì 22,2di euro.Nel ricalcolo fatto in serata in occasione di un commento alle indiscrezioni sul possibile ingressoCdp, Piazzetta Cuccia sostiene che ad Autostrade per l'Italia dovrebbe essere riconosciuto un valore prossimo all'enterprise value (cioè grosso modo la capitalizzazione più il debito), pari a 24,7di euro, a cui vanno sottratti 2,5come penale del 10% per le inadempienze contrattuali. L'incasso"verrebbe utilizzato per ripagare gli obbligazionisti che chiedessero il rimborso anticipato" dei bond. Piazzetta ...