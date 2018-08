Calciomercato | l' agente di Cornelius | «Ostaggio dell' Atalanta»

Calciomercato Chelsea - Willian vittima di frode : falso cambio di agente : Un'estate decisamente tormentata per Willian e non solo per le vicende relative al Calciomercato. Il talento brasiliano, che ha rimandato il suo arrivo in ritiro per via di un problema con il ...

Calciomercato Milan – Contatto telefonico fra Leonardo e l’agente di Rabiot : segnali d’apertura - ecco le novità : Leonardo e la telefonata con la madre di Rabiot: il dirigente rossonero sonda il terreno prima di un’offerta del Milan al PSG-- Giornate calde in casa Milan: dopo l’arrivo di Caldara, il club rossonero continua il suo lavoro per rafforzare il centrocampo. Non è un mistero ormai che il sogno di Leonardo sia quello di avere al Milan il francese Adrien Rabiot. Secondo il Corriere dello Sport sembra che il direttore generale dell’area ...

Calciomercato - l’agente di Laxalt : “Napoli piazza gradita” : “Futuro di Laxalt? Adesso io sono Milano in attesa di novità. Diego è molto soddisfatto del Mondiale, ha rinnovato recentemente col Genoa ed è felice in Liguria dove può ancora crescere, ma da buon professionista sarebbe anche pronto per un ulteriore passo avanti in carriera. Napoli? Speriamo in un top club come quello azzurro, ma per ora non siamo stati contattati da loro. Tutto quello che so l’ho letto dalla stampa, ma come ...

Calciomercato - Higuain : il giorno della verità. Il fratello-agente incontra la Juve - ora tocca a Leonardo : La giornata chiave per il futuro del Pipita. Queste sono infatti ore decisive per capire quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain . L'attaccante argentino è rientrato in Italia nella giornata di ...

Calciomercato Juventus – Incontro con l’agente di Bonucci - il Milan spinge per avere Caldara : gli ultimi aggiornamenti : Il direttore sportivo Paratici ha incontrato l’agente di Bonucci per capire la fattibilità dell’operazione, il Milan spinge per avere Caldara in cambio Milan e Juventus continuano a tenere vivi i contatti per l’operazione Bonucci-Caldara, provando a limare le distanze. Entrambi i club valutano il proprio giocatore di più rispetto a quello dei rivali, dunque è complicato riuscire a trovare la quadra di una trattativa che ...

Pjanic agita il Calciomercato. La Juve incontra l'agente di Caldara : offerte da Premier e Borussia Dortmund : E' sempre molto attivo Fabio Paratici. Il direttore sportivo bianconero oggi, a Milano , ha incontrato nuovamente Giuseppe Riso, agente di Mattia Caldara e Sime Vrsaljko : al centro del dibattito, il ...

Calciomercato Milan - Bonucci ha già le valigie in mano : incontro positivo tra l’agente e il Paris Saint-Germain : L’agente del calciatore rossonero ha incontrato a Parigi i vertici del Paris Saint-Germain, confermando il gradimento del proprio assistito alla destinazione francese Lo scossone societario che coinvolge il Milan potrebbe spingere Leonardo Bonucci a lasciare il club rossonero, dopo solo una stagione dal suo sbarco a Milanello. AFP/LaPresse Il procuratore del difensore ex Juventus ha incontrato infatti a Parigi i vertici del Paris ...

Calciomercato Roma - si attende un’offerta ufficiale dalla Premier per Alisson : l’agente in arrivo a Trigoria : Il procuratore del portiere brasiliano è in arrivo a Roma per parlare del futuro del proprio assistito, si attende un’offerta di Chelsea e Liverpool Il destino di Alisson resta avvolto nel mistero, il portiere brasiliano si gode le vacanze post Mondiale e continua a tenere vivi i contatti con il proprio agente per capire quale possa essere la sua destinazione. La Roma è tranquilla, forte del lungo contratto in essere ma attende ...

Calciomercato Juventus - Higuain blocca l’affare Ronaldo : le parole dell’agente spiazzano il club bianconero : Il fratello-agente di Higuain ha sottolineato come il fratello stia bene a Torino, bloccando di fatto la cessione e il conseguente arrivo di Ronaldo Sono giorni caldissimi in casa Juventus, l’affare Ronaldo catalizza l’attenzione dell’intera stampa mondiale, facendo sognare tutti i tifosi della Juventus. A frenare gli entusiasmi però ci ha pensato il fratello di Gonzalo Higuain, principale indiziato a lasciare la Juventus ...

Calciomercato Inter - contatto con l'agente di Darmian. Per Malcom non c'è l'intesa col Bordeaux : Nainggolan, de Vrij, Asamoah ma non solo, continua il lavoro dell'Inter sul mercato. Sempre a caccia dei rinforzi giusti da regalare a Luciano Spalletti in vista della prossima stagione, la società ...

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS?/ Calciomercato - l'agente di Barzagli ci crede : La Juventus pensa a CRISTIANO RONALDO: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 23:23:00 GMT)

Bonucci via dal Milan? / Calciomercato : l'agente ha già parlato con il Paris Saint German : Bonucci via dal Milan? Calciomercato: l'agente del difensore rossonero, Alessandro Lucci, sembra aver avuto già dei contatti col Paris Saint German dove riabbraccerebbe Gigi Buffon.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:29:00 GMT)

Calciomercato - l’agente di Jorginho : “il City vuole accontentare il Napoli” : “Jorginho al Manchester City? Ogni momento può essere quello buono, so che il City sta lavorando per accontentare le richieste del Napoli. Il ragazzo ora è in Brasile, mentre io sono a casa mia in Inghilterra e aspetto una chiamata del ds Giuntoli o del presidente De Laurentiis. Appena arriverà, mi muoverò per incontrare la dirigenza dei citizens”. Così Joao Santos, agente del centrocampista del Napoli Jorginho, ha parlato del futuro ...

Calciomercato Napoli - agente Meret su trattativa e futuro : Per adesso la squadra che ha dimostrato più convinzione è il Napoli - sottolinea a 'Rai Sport' - Dal punto di vista tecnico sarebbe una delle soluzioni migliori per il calciatore, che in quel di ...