Calcio donne | Sibilia | ricorso?Figc sbanda

Calcio : 'niente donne in curva' - Figc apre inchiesta sul volantino degli ultras laziali : ... come prendiamo le distanze da quei laziali che con questi gesti non si ricordano che sono stati messi al mondo da una Donna". Intanto il volantino, a firma dei capi ultrà biancocelesti, è alla base ...

Calcio : 'Niente donne in curva' - primi identificati : Ci sarebbero già i primi identificati per i volantini comparsi nella curva della Lazio in occasione del match contro il Napoli allo stadio Olimpico di Roma in cui si invitavano le donne a non stare ...

Calcio - volantino shock in Curva Nord all’Olimpico di Roma : “Non ammettiamo donne - mogli e fidanzate” : “La Nord per noi rappresenta un luogo sacro, un ambiente con un codice non scritto da rispettare. Le prime file, da sempre, le viviamo come fossero una linea trincerata. All’interno di essa non ammettiamo donne, mogli e fidanzate, pertanto le invitiamo a posizionarsi dalla decima fila in poi. Chi sceglie lo stadio come alternativa alla spensierata e Romantica giornata a Villa Borghese, andasse in altri settori“. E’ questo ...

Calcio donne : Fabbricini - parlerò con Lnd : "A me la parola sciopero fa ribrezzo - dice - perché non appartiene al mondo dello sport. Le società la pensano allo stesso modo ma come è giusto vogliono chiarezza per andare avanti. Vogliamo la ...

Calcio donne - Fabbricini vede club A e B : ANSA, - ROMA, 10 AGO - Ha preso il via presso la sede della Figc l'incontro tra il commissario straordinario, Roberto Fabbricini, coadiuvato dal dg Michele Uva, le componenti tecniche di Aic e Aiac, e ...

Calcio donne : club A e B venerdì in Figc : ANSA, - ROMA, 8 AGO - La FederCalcio ha inviato una lettera di convocazione alle società di Serie A e B di Calcio femminile, con un invito al confronto fissato per venerdì alle ore 12:30 in via ...

Calcio donne - Sibilia : “rispettiamo lo statuto” : “Fino a quando le calciatrici resteranno con la qualifica di dilettanti non potrà crearsi una forma di aggregazione diversa, a meno di non violare lo Statuto federale”. Così il presidente della Lnd, Cosimo Sibilia, torna sulla vicenda del Calcio femminile dopo la decisione della Corte federale che ha annullato la delibera del commissario Figc e il ricorso annunciato dam quest’ultimo. “L’attuale Statuto ...

Calcio donne - Tommasi : “serve una cabina di regia” : ”Dobbiamo continua sulla strada che abbiamo intrapreso e ribadiamo la necessità di una cabina di regia federale su tutto il movimento femminile”. Parola del presidente dell’Associazione italiana calciatori Damiano Tommasi che dice la sua dopo che la Figc ha annunciato ricorso contro la decisione della Corte federale d’appello che ha riportato all’interno della Lega dilettanti il Calcio femminile. ”Non so ...

Delibera Corte : Calcio donne resta in Lnd : ANSA, - ROMA, 26 LUG - La Corte Federale d'Appello ha accolto il ricorso della Lega Nazionale Dilettanti e annullato la Delibera del Commissario Straordinario della Figc Roberto Fabbricini, del 3 ...

Calcio femminile - il CT della Nazionale che va ai Mondiali Milena Bertolini : “Più donne allenatrici per le squadre maschili? I tempi sono maturi” : La Nazionale di Calcio femminile si è qualificata ai Mondiali di Francia 2019, riuscendo in un’impresa che quella maschile ha clamorosamente fallito. Dall’agosto del 2017 la selezione italiana è stata affidata dalla FIGC al CT Milena Bertolini, emiliana di Reggio ed ex giocatrice; l’Italia non partecipava alla fase finale di questa competizione da 20 anni, ossia da USA ’99. Nella cultura primitiva del bar sport il Calcio femminile è una roba per ...

Calcio donne : Carolina Morace allenatore del Milan : E’ Carolina Morace l’allenatrice a cui il Milan ha affidato la sua nuova squadra femminile, che esordirà in Serie A nella prossima stagione. Il club, annuncia una nota, ha trovato un accordo biennale con l’ex attaccante di Verona, Lazio, Reggiana e Modena, diventata calciatrice icona vincendo 12 scudetti e per 13 volte la classifica capocannonieri di Serie A. Carolina Morace, 54 anni, in Nazionale ha collezionato 153 presenze, ...

Calcio donne - la Pink Bari è campione d'Italia Primavera : battuta in finale la Juventus : Contro ogni pronostico le ragazze della Pink Bari hanno conquistato il titolo di campionesse italiane Primavera della stagione 2017/2018 battendo in finale le pari eta' della Juventus. Allo stadio Gino Bozzi di Firenze, davanti ad una discreta cornice di pubblico, si è dunque realizzata una delle più belle pagine di sport del meridione d'Italia, perché mai una squadra del Sud aveva vinto lo scudetto Primavera

Calcio donne - la Pink Bari è campione d'Italia Primavera : battuta in finale la Juventus : Contro ogni pronostico le ragazze della Pink Bari hanno conquistato il titolo di campionesse italiane Primavera della stagione 2017/2018 battendo in finale le pari età della Juventus. Allo stadio "Gino Bozzi" di Firenze, davanti ad una discreta cornice di pubblico, si è dunque realizzata una delle più belle pagine di sport del meridione d'Italia, perché mai una squadra del Sud aveva vinto lo scudetto Primavera al femminile. Una straordinaria ...

