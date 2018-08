Calabria | tre pugliesi tra le vittime del Raganello | addio a Gianfranco e alle amiche

Disastro in Calabria - ritrovati tre dispersi nelle gole del torrente Raganello : Sono state trovate vive le tre persone che erano segnalate come disperse nella tragedia avvenuta ieri nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, dove due gruppi di escursionisti sono stati travolti da un fiume di fango mentre facevano canyoning. Si tratta di pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse ma che in realtà non avevano mai raggiunto le gole del ...

Calabria - 10 morti nel fiume. Ora si cercano tre dispersi : Il torrente Raganello ancora in piena sta rendendo difficili le ricerche di eventuali altre persone bloccate nelle gole all'interno del parco del Pollino (Calabria), intanto il numero dei morti è stato portato a 10. Nella notte uno dei feriti è deceduto in ospedale per un trauma toracico riportato nell'esondazione del torrente. Per quanto riguarda gli altri feriti, invece, sono almeno 5 le persone in gravi condizioni. Una bambina di 9 anni è ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : trovati vivi tre giovani dispersi : I tre giovani pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse dopo la piena del torrente Raganello in Calabria, sono stati rintracciati sul Pollino, ma in Basilicata, e sono in buone condizioni: i tre si erano accampati in una zona dove è assente la ricezione dei cellulari. Sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine grazie al sistema gps che, dopo l’allarme lanciato dai familiari, ha ...

Calabria - escursionisti travolti dalla piena del Raganello : 10 morti. Trovati vivi i tre dispersi : Aumenta il drammatico bilancio della piena del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, dove 10 persone hanno perso la vita. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: si cercano ancora tre...

Calabria - escursionisti travolti dalla piena del Raganello : 10 morti - tre dispersi. Grave una bimba : Aumenta il drammatico bilancio della piena del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, dove 10 persone hanno perso la vita. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: si cercano ancora tre dispersi. --«La difficoltà ad avere un quadro chiaro di chi manca all'appello è dovuta al fatto che gli escursionisti erano in gruppi sparsi - ha precisati il capo della Protezione civile calabrese Carlo Tansi - sono cinque e Molte segnalazioni sono ...

Calabria - travolti dalla piena del Raganello : 11 escursionisti morti - tre dispersi : Aumenta il drammatico bilancio della piena del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, dove 11 persone hanno perso la vita. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: una delle persone...

Travolti dal torrente in piena : dieci morti e tre dispersi in Calabria : Una piena improvvisa e devastante che ha portato morte e disperazione. Così superstiti e soccorritori raccontano quanto è accaduto oggi pomeriggio nelle gole del torrente Raganello a...

Calabria - travolti dalla piena del Raganello : almeno 10 escursionisti morti - 23 in salvo. Tre dispersi : Una piena improvvisa e devastante che ha portato morte e disperazione. Così superstiti e soccorritori raccontano quanto è accaduto oggi pomeriggio nelle gole del torrente Raganello a...

Maltempo - escursionisti travolti da torrente in Calabria : “Immane tragedia - il numero dei dispersi potrebbero essere alto” : ”E’ una immane tragedia. I nostri ospiti per fortuna erano già rientrati dall’escursione. Al momento sono qui nella piazza di Civita che è piena di tutti i mezzi di soccorso possibili. Speriamo che il bilancio non peggiori. Il problema è che al momento non si sa il numero dei dispersi perché oltre ai turisti che si muovono con le guide, in molti si avventurano da soli’‘. Lo racconta all’Adnkronos il ...

Bambini morti in Calabria sui binari travolti dal treno : il papà vuole giustizia - Ultime Notizie Flash : Bambini morti in Calabria sui binari travolti dal treno: il papà vuole giustizia . Le Ultime Notizie

Treno investe famiglia in Calabria - il padre delle vittime : “Non si può morire così” : “Un fatto del genere è impensabile, raccapricciante e ingiusto. Nel 2018 non è possibile morire in questo modo atroce: bastava una barriera, un passaggio più sicuro e non sarebbe successo”. Nella settimana del funerale dei suoi due figli, Lorenzo di 12 anni e Gilla di 6, di Albairate (Milano), travolti e uccisi da un Treno a Brancaleone l’8 agosto scorso mentre si trovavano in vacanza con la madre Simona Dell’Acqua e ...

Il papà dei bimbi uccisi dal treno in Calabria : "Nel 2018 non si può morire in questo modo atroce" : "Bastava una barriera, un passaggio più sicuro e non sarebbe successo". Ha rotto il silenzio Pietro Pipolo, il papà di Lorenzo e Gilla, i bambini travolti e uccisi da un treno l'8 agosto mentre erano in vacanza a Brancaleone, in Calabria.I piccoli erano con la madre, Simona dell'Acqua e stavano attraversando un binario per raggiungere il mare: "Un fatto del genere è impensabile, raccapricciante e ingiusto. Nel 2018 non ...

Assalto ai treni Napoli-Calabria - pesanti disagi : Vacanzieri ammassati uno addosso all'altro, seduti sui gradini vicini alle porte, o a terra davanti all'ingresso del water. Foto e video diffusi dal consigliere regionale della Campania, Francesco ...

Traffico - inferno sull’A2 Salerno-Reggio Calabria per le code dei traghetti dello Stretto di Messina : oltre 3 ore di attesa - chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni : sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, a causa delle difficoltà nelle operazioni di traghettamento sullo Stretto di Messina e in accordo con le linee operative predisposte di concerto con la Prefettura di Reggio Calabria, allo svincolo di Villa San Giovanni è stata decretata la fase di emergenza di terzo livello, con chiusura dello svincolo autostradale per i veicoli provenienti da nord. Attualmente, i tempi di attesa per imbarcarsi sono stimati ...