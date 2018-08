Calabria | tragedia nelle Gole del Raganello | parla il padre di una delle vittime

Calabria - tragedia nel canyon del torrente Raganello : i morti sono dieci - salvi tre ragazzi : sono stati rintracciati, e sono in buone condizioni, tre giovani pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse dopo la piena del torrente Raganello, in ...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : sedata la piccola Chiara - prognosi riservata : Un’insufficienza respiratoria acuta da inalazione di acqua fangosa. E’ ventilata artificialmente in sedazione profonda. La prognosi resta riservata. Sono queste le condizioni di salute della piccola Chiara, 9 anni, vittima ieri con la sua famiglia della piena del Raganello nel Parco nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza, dove a causa del maltempo, una piena ha travolto degli escursionisti che stavano visitando il canyon. La ...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : “Ieri c’era allerta gialla” : “C’era l’allerta gialla. E ricordo a tutti che con l’allerta gialla ci possono anche essere morti”. Lo ha detto il capo Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, parlando con i giornalisti a margine dei lavori del Consiglio comunale di Lacco Ameno (Napoli), della tragedia del torrente Raganello in Calabria. Un evento che, ha ricordato ancora Borrelli, “era in qualche modo ...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : il racconto di un soccorritore - “siamo preparati al peggio - ma è difficile da metabolizzare” : “Noi siamo preparati al peggio, ma una tragedia come quella di ieri non è facile da metabolizzare”. Sono le parole di Mattia Sposato, soccorritore del Soccorso alpino che ieri mattina ha recuperato un bambino nelle Gole del Raganello. “Ieri, insieme a tutta una squadra del Soccorso alpino – ricorda – ho preso parte al recupero di un bambino appena sotto il ponte del Diavolo. Ha avuto la fortuna di mettersi in ...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : vittime Miryam e Claudia - due ballerine pugliesi : “Amiche indivisibili“, erano così Claudia Giampietro, 31enne di Conversano (Bari), e Miryam Mezzolla, 27enne di Torricella (Taranto), tra le dieci vittime nella piena del torrente Raganello, in Calabria. Entrambe ballerine, condividevano la passione per il burlesque. Le due ragazze erano in vacanza insieme sul Pollino e anche su Facebook vengono ricordate sempre insieme. Anche nelle foto sono spesso insieme, nelle prove dei balletti ...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : “Far crescere la prevenzione” : “Dobbiamo prendere consapevolezza dei rischi e adottare tutte le misure di precauzione e autoprotezione”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, parlando con i giornalisti prima di prendere parte ai lavori del Consiglio comunale di Lacco Ameno (Napoli) nel primo anniversario del terremoto del 2017 registrato nell’isola d’Ischia. Sono misure che, ha ricordato Borrelli, “vanno ...

Calabria - torrente travolge escursionisti : tre dispersi trovati lontani dalle gole - non si erano resi conto della tragedia : Non si sarebbero neppure accorti della tragedia avvenuta ad alcuni chilometri di distanza, i tre giovani dati inizialmente per dispersi e poi ritrovati sani e salvi nel Parco del Pollino ma non nella zona di Civita colpita dalla tragedia. A quanto si apprende dai vigili del fuoco, l’auto dei tre era stata trovata lungo la strada e per questo i loro nomi erano finiti inizialmente nella lista dei probabili dispersi. I tre però avevano poi ...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : tra i morti anche Antonio - la guida in campo a Rigopiano : Una guida esperta, con tantissime iniziative sulle spalle, anche in scalate importanti o come volontario della Protezione civile. Antonio de Rasis, 32 anni, è una delle dieci vittime della tragedia delle Gole del Raganello, in provincia di Cosenza. Stava accompagnando un gruppo di escursionisti, anche se le indagini dovranno chiarire ogni aspetto della vicenda. Tra le tante esperienze del giovane c’è anche quella di volontario pronto a ...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : domani lutto regionale : “Ritengo doveroso, in presenza di una tragedia cosi’ rilevante come quella delle ‘Gole del Raganello’, disporre per la giornata di domani, 22 agosto, una giornata di lutto regionale, con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta”. Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. “Dolore per i morti – aggiunge Oliverio – e grande solidarieta’ e ...

Calabria - tragedia nelle Gole del Raganello : “Ancora morti per una gestione scellerata del territorio” : “La tragedia del Pollino, a pochi giorni di distanza da quella di Genova, impone una seria riflessione sulla necessità di cambiare registro sulla gestione e sullo sfruttamento del territorio. Sono vicina alle famiglie delle vittime. Piangiamo altri morti causati da approssimazione e irresponsabilità. Come a Genova, anche in questo caso il fato c’entra poco.” “La verità è che l’Italia è molto indietro sul piano della tutela del ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : agente di polizia penitenziaria morto dopo avere salvato i figli : Gianfranco Fumarola, residente a Cisternino (Brindisi),è tra le vittime della Tragedia delle Gole del Raganello in Calabria: è morto la notte scorsa in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate. Era un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Taranto ed aveva tre figli maschi, e ieri era in escursione con i figli di 11 e 12 anni, che si sono salvati probabilmente grazie al loro papà: “L’ipotesi e’ che ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - travolti da torrente in piena : ecco chi sono le vittime - aggiornamenti LIVE [GALLERY] : 1/22 Luigi Salsini/LaPresse ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria - Federparchi : epilogo determinato dalle avverse condizioni meteo : “A nome di tutta Federparchi esprimo dolore e cordoglio per le vittime della Tragedia del Pollino, ci sentiamo vicini ai loro familiari a cui va tutta la nostra solidarietà“, scrive in una nota il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri. “Le avverse condizioni del meteo hanno determinato un epilogo drammatico per gli escursionisti“. “I Parchi naturali e tutte le aree protette del nostro Paese sono luoghi di ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : trovati vivi tre giovani dispersi : I tre giovani pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse dopo la piena del torrente Raganello in Calabria, sono stati rintracciati sul Pollino, ma in Basilicata, e sono in buone condizioni: i tre si erano accampati in una zona dove è assente la ricezione dei cellulari. Sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine grazie al sistema gps che, dopo l’allarme lanciato dai familiari, ha ...