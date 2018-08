Calabria | escursionisti travolti dalla piena del Raganello | 10 morti | tre dispersi Grave

Il torrente Raganello in piena travolge gli escursionisti : 11 morti in Calabria - altri 3 dispersi : Sono salite a 11 le vittime della tragedia delle Gole del Raganello in Calabria. Nella tarda serata il recupero dei corpi di altri due escursionisti, mentre nella notte una delle persone rimaste...

Travolti dalla piena di un torrente in Calabria : nella gola del Pollino morti 11 escursionisti : È salito a undici il bilancio delle vittime della tragedia nelle gole del Raganello, in Calabria. Uno dei feriti gravi è deceduto nella notte in ospedale. Un’onda di acqua e fango ha travolto gli escursionisti, schiantandoli contro le rocce del Pollino. Si tratterebbe di cinque uomini e cinque donne. Le ricerche per trovare le cinque persone che ...

Maltempo - torrente travolge escursionisti in Calabria : “Sconvolti dalla tragedia - spero non cresca il numero di morti” : “Non sono ancora state identificate le vittime della piena. Sono 8 i corpi recuperati, ma non si sa quante persone ci fossero nelle gole perché alcune erano accompagnate dalle guide, ma molti erano escursionisti ‘fai-da-te’. E’ una tragedia che lascia sconvolti, legata al clima terribile di quest’estate. Speriamo soltanto che non cresca il numero dei morti”. Così il sindaco di Castrovillari Mimmo Lo Polito, ...

Maltempo - escursionisti travolti da un torrente nel Pollino : in forza anche i Cacciatori di Calabria e il Soccorso alpino di Basilicata : anche lo squadrone dei Cacciatori di Calabria prendono parte ai soccorsi in atto a Civita di Castrovillari (Cosenza), dopo che nel pomeriggio un’ondata di piena ha travolto un gruppo di escursionisti provocando 8 morti. “Abbiamo fatto arrivare sul posto i Cacciatori di Calabria, corpo specializzato dell’Arma, con il compito di mappare roccia per roccia il greto del torrente, al fine di accertare eventuali altre vittime, che ...