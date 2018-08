Calabria | Chiara a 9 anni salvata dalla strage del Raganello | era vicino a un cadavere

“È la foto della mia vita”. Disastro in Calabria : Chiara - 9 anni - trovata così : È drammatico il bilancio della tragedia delle Gole del Raganello, in Calabria. Stando agli ultimi aggiornamenti sono almeno dieci gli escursionisti travolti e uccisi dall’ondata di piena del torrente a Civita di Castrovillari, nel Pollino, in provincia di Cosenza. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: si cercano ancora tre dispersi e si teme la presenza di bambini, scrive Il Messaggero. “La difficoltà ad avere un quadro ...