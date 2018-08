Calabria | 10 morti nel fiume Ora si cercano tre dispersi

Calabria - Costa : “Al 99% non ci sono più dispersi. Ora accertare le responsabilità - questi sono morti che urlano” : “Al 99% non ci sono più dispersi tra le persone coinvolte dalla piena del torrente Raganello“. A dirlo è stato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, assieme al prefetto di Cosenza, Paola Galeone, al termine della riunione del comitato per l’ordine pubblico che si è svolta nel municipio di Civita. Il ministro ha comunicato anche che i tre dispersi segnalati vicino alle gole del parco del Pollino – tre pugliesi di 21, 22 e 23 ...

Calabria - i soccorritori : “Allertata anche la Guardia costiera - i morti possono arrivare in mare” : “È stata allertata anche la Guardia costiera, perché è probabile che i corpi delle vittime possano essere stati spinti sino al mare”. A dirlo è stato Walter Milan della Direzione nazionale del soccorso alpino. L'articolo Calabria, i soccorritori: “Allertata anche la Guardia costiera, i morti possono arrivare in mare” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Calabria - Costa : “Italia stanca di piangere i morti. Divieto d’accesso alle gole? C’è delibera non applicabile” : “L’Italia è stanca di piangere i morti. Io sono venuto qui proprio per capire chi doveva fare cosa e magari non lo ha fatto”. A dirlo Sergio Costa, ministro dell’Ambiente, a Civita, dopo aver fatto visita ad alcune delle persone coinvolte nell’ondata del torrente Raganello e ricoverate in ospedale. “Il Divieto d’accesso alle gole? C’è una delibera del Comune non applicabile. Significa che non ha ...

Calabria - escursionisti travolti dalla piena del Raganello : 10 morti - tre dispersi. Grave una bimba : Aumenta il drammatico bilancio della piena del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, dove 10 persone hanno perso la vita. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: si cercano ancora tre dispersi. --«La difficoltà ad avere un quadro chiaro di chi manca all'appello è dovuta al fatto che gli escursionisti erano in gruppi sparsi - ha precisati il capo della Protezione civile calabrese Carlo Tansi - sono cinque e Molte segnalazioni sono ...

