Brexit | Raab | Gb fuori da Ue a marzo

Brexit - May : “Guiderò io i negoziati con Ue”/ Ultime notizie : Raab sarà il suo vice nelle trattative : Brexit, May: “Guiderò io i negoziati con Ue”. sarà supportata dal suo gabinetto, mentre il ministro Dominic Raab sarà il suo vice nelle trattative. Le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 18:29:00 GMT)

Brexit : Raab - accordo ci sarà ma se non ci fosse Gb non paga : LONDRA - Il nuovo ministro britannico per la Brexit, Dominic Raab, capo negoziatore di Londra e controparte di Michel Barnier al tavolo di Bruxelles, è convinto che un accordo con l'Ue sull'uscita del ...

Brexit - Raab : senza accordo Gb non paga : 19.24 Il nuovo ministro britannico per la Brexit Raab, capo negoziatore di Londra con Bruxelles, è convinto che si possa trovare un accordo con l'Ue sull'uscita del Regno Unito e che possa essere raggiunto "entro ottobre". Lo ha detto in un'intervista alla Bbc. Sul Sunday Telegraph ha però lanciato un monito alla Ue: se alla fine non si trovasse un'intesa commerciale in linea con gli interessi britannici,il governo si riterrebbe libero di ...

Dominic Raab è il nuovo segretario per la Brexit : ...