Brexit | Londra sfodera il Piano B in caso di no deal

L'offerta di Londra : ai cittadini Ue diritto di restare anche in caso di hard Brexit : Londra - I cittadini di Paesi Ue residenti da tempo in Gran Bretagna avranno il diritto di restare anche se Londra non raggiungerà un'intesa con Bruxelles. Il Governo britannico è pronto a fare un'...

Miliardario inglese pro Brexit tradisce Londra e va a Monaco : Manila Alfano «Il Regno Unito funzionerà benissimo anche fuori dall'Europa». Jim Ratcliffe, Miliardario inglese tifosissimo della Brexit, non ha dubbi. E per sicurezza si è tirato fuori anche lui. Via ...

Hsbc lascia Londra e sceglie Parigi : un altro trasloco per Brexit : ... ma si limita a parlare di 'riorganizzazione' per continuare a servire al meglio i clienti 'in un contesto di evoluzione politica e regolamentare in Europa'. La sede di Londra perde dunque il ...

Brexit - che cosa succede se Londra e la Ue divorziano senza accordo : A meno di 250 giorni dalla Brexit - e mentre la finanza, oggi con Deutsche Bank - già trasloca da Londra, c’è un’unica certezza sul tavolo delle trattative: l’assenza di un patto per il divorzio della Gran Bretagna dall’Unione europea. Si rischia così di degenerare in uno scenario più ostico di qualsiasi hard Brexit: un divorzio no-deal, una scissione senza tutele reciproche. Ecco i possibili scenari ...

Brexit, Ue: "Londra rispetti nostra volontà di controllare confini"

Brexit - tutti i dubbi dell'Ue sul libro bianco di Londra : BRUXELLES , Dal nostro corrispondente, - Tra le pressioni degli uni e le frenate degli altri, il negoziato sull'uscita del Regno Unito dall'Unione

Brexit - SCONTRO UE-LONDRA/ Ultime notizie : Barnier - "accordo entro dicembre o 'No Deal'"
BREXIT, Ue avvisa: "Pronti anche a nessun accordo". In caso di no-deal potrebbe servire il visto per andare in Gran Bretagna (e viceversa).

Londra si prepara a un secondo referendum sulla Brexit : È sempre più probabile che il parlamento rifiuterà ogni accordo con Bruxelles. Quindi governo e opposizione dovranno decidere come e se portare avanti il piano di uscita dall’Unione europea. Leggi

L'Opera del mendicante - dalla Londra del '700 ai bassifondi della Brexit : C'è un titolo-leggenda nel teatro italiano, uno dei più citati spettacoli di Giorgio Strehler, "L'Opera da tre soldi", che il grande regista allestì due volte – spesso al centro di aspre polemiche teatrali - al Piccolo Teatro di Milano. La prima volta, affidandola negli anni Cinquanta a due grandi attori, come Milly e Tino Carraro; la seconda, vent'anni dopo, a due assi della canzone come Milva e Domenico Modugno.Due ...

L’Europa delle startup dipende da Londra. Cosa succede con la Brexit? : con il 52% delle preferenze al referendum del 23 giugno. La vittoria del fronte sostenuto da Nigel Farage costringe Cameron alle dimissioni: al suo posto come primo ministro arriva Theresa May (Foto: NurPhoto/Getty Images) Che il Regno Unito sia il Paese europeo più startup friendly è Cosa nota. In questo senso, non stupiscono i dati raccolti da Mind the Bridge e startup Europe Partnership sul numero di scaleup europee. In cinque settori – ...

TRUMP-MAY - ACCORDO POST-Brexit E PROTESTE A LONDRA/ Ultime notizie video - "baby pallone gonfiato" in cielo
Trump vs May: "Non mi ascolta, accordi commerciali a rischio". Poi fa marcia indietro: "La rispetto e apprezza moltissimo". Momenti di tensione fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra

Trump-May - nuova minaccia e voltafaccia : "ottime relazioni con UK"/ Londra - video : 'tattica' Usa sulla Brexit
Trump vs May: "Non mi ascolta, accordi commerciali a rischio". Poi fa marcia indietro: "La rispetto e apprezza moltissimo". Momenti di tensione fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra

Trump alla Nato : pagate! E a Londra : fate la Brexit! : Perché se rimarrete invischiati nella politica commerciale europea, anche voi vi beccherete il colpo di scure che sto per infliggere al Vecchio Continente. Da un punto di vista politico, anche senza ...

Trump arriva a Londra - tensione con May sulla Brexit - : Il presidente Usa sminuisce le proteste annunciate e si dichiara sostenitore dell'uscita del Regno dall'Unione Europea, mettendo però in dubbio la fedeltà delle scelte politiche alla volontà popolare. ...